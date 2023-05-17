شؤون فلسطينية

قناة إسرائيلية: وزراء وأعضاء كنيست يطلبون اقتحام الأقصى غدًا

قناة إسرائيلية: وزراء وأعضاء كنيست يطلبون اقتحام الأقصى غدًا
بن غفير يقتحم الأقصى
رام الله - دنيا الوطن
ذكرت قناة إسرائيلية، الليلة الماضية، أن وزراء في حكومة الاحتلال إلى جانب أعضاء كنيست من الائتلاف الحكومي قدموا طلبًا للحصول على الموافق اللازمةلاقتحام المسجد الأقصى يوم غد الخميس.

وبحسب (القناة 7) الإسرائيلية، فإنه لا يزال من غير الواضح فيما إذا كانت الموافقة ستمنح لأولئك الوزراء وأعضاء كنيست.

ويدور الحديث بالأساس عن وزير الأمن القومي، المتطرف إيتمار بن غفير، الذي قال مساء أمس إنه لم يقرر بعد فيما إذا كان سيقوم بهذه الخطوة.

ويتزامن ذلك مع إصرار الحكومة الإسرائيلية على أن تسير مسيرة الأعلام وفق مخططها من خلال المرور عبر باب العامود والبلدة القديمة، رغم تحذيرات فصائل المقاومة من أية خطوات استفزازية.

وقالت المنظومة الأمنية للاحتلال أمس أنها تتأهب لعدة سيناريوهات منها اندلاع مواجهات بالمنطقة، أو تنفيذ عمليات، وحتى إمكانية إطلاق صواريخ من قطاع غزة باتجاه القدس كما جرى قبل عامين ما تسبب بإطلاق عملية "حارس الأسوار/ سيف القدس".

فيما حذرت فصائل المقاومة بأنه حال تم تجاوز الخطوط الحمر والاعتداء على المقدسات لن تتهاون في الرد وأنها في حالة ترقب وانعقاد.

في السياق، أكد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، داود شهاب، أن الجماهير الفلسطينية ستخرج يوم الخميس وسترفع العلم الفلسطيني، مشيراً إلى أن هناك برنامجاً وطنياً لمواجهة مسيرة الأعلام المقررة يوم الخميس. 

وأضاف شهاب في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن": أن "هذه المسيرة هي محاولة إسرائيلية لإثبات وجود الاحتلال، وهي محاولة ستفشل، ولن يتحقق للاحتلال ومستوطنيه الهدف منها".

وحذر من أنه في حال كانت هذه المسيرة غطاءً للاعتداء على المقدسيين أو اقتحام المسجد الأقصى، وفي حال حدث أي تجاوز يمس بأهلنا وشعبنا في أحياء القدس وضواحيها، "فإن ذلك قد يؤدي إلى تصعيد".

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