شؤون فلسطينية

شاهد: ست إصابات برصاص الاحتلال خلال اقتحام مقام يوسف

شاهد: ست إصابات برصاص الاحتلال خلال اقتحام مقام يوسف
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أصيب فجر اليوم الأربعاء، ستة مواطنين بالرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط، خلال اقتحام قوات الاحتلال والمستوطنين، مقام يوسف شرق مدينة نابلس.

وقال مدير الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر بنابلس أحمد جبريل، إن مواطنا أصيب برصاص الحي في منطقة الظهر ونقل إلى المستشفى، إضافة إلى إصابة خمسة بالرصاص المطاطي، عولجوا ميدانيا خلال اقتحام المنطقة الشرقية من مدينة نابلس.

وأضاف أن مواطنا أصيب بجروح باليد نتيجة إصابته بقنبلة غاز بشكل مباشر، إضافة إلى إصابة سيدة بقنبلة صوت وجرى نقلهما للمستشفى.

وأكد أن أكثر من 80 مواطنا أصيبوا بحالات اختناق جراء الغاز السام، وإخلاء بعض المنازل نتيجة استدافها بالغاز، إضافة إلى استهداف طاقم الهلال الأحمر بقنابل الغاز بشكل مباشر.

وذكر جبريل أن سبعة شبان أصيبوا برضوض جراء سقوطهم اثناء ملاحقة قوات الاحتلال لهم، وجرى تقديم العلاج لهم ميدانيا، اضافة إلى إجلاء حالتي ولادة من مخيم عسكر ونقلهما للمستشفى.

يذكر أن عشرات المستوطنين اقتحموا مقام يوسف وسط حراسة عسكرية مشددة من قبل قوات الاحتلال، عقب اندلاع مواجهات في المنطقة الشرقية وإغلاق شارع عمان بالسواتر الترابية.

 

 




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