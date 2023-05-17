تطورات طقس فلسطين حتى بداية الأسبوع المقبل

توقعت دائرة الارصاد الجوية أن يكون طقس فلسطين اليوم الأربعاء، غائماً جزئياً إلى صاف وحارا وجافا، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 6 درجات مئوية والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط في ساعات المساء والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.







هذه الليلة: يكون طقس فلسطين غائما جزئيا إلى صاف وباردا نسبياً في المناطق الجبلية لطيفاً في باقي المناطق، والرياح شمالية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

رام الله - دنيا الوطنالخميس، يكونغائماً جزئياً ربيعيا لطيفا ومعتدلا نهارا باردا نسبيا خلال ساعات الليل، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية والرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.الجمعة، يكونغائماً جزئياً ربيعيا لطيفا ومعتدلا نهارا باردا نسبيا خلال ساعات الليل، ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.السبت، يكونغائماً جزئياً إلى صاف ربيعيا لطيفا ومعتدلا نهارا باردا نسبيا خلال ساعات الليل، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقائها أدنى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية والرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.وحذت دائرة الأرصاد الجوية، المواطنين من التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصة أثناء ساعات الذروة ما بين الساعة 11-4 عصراً، وإشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة.