الاحتلال يتخذ قرارًا بهدم منزل الأسير كمال جوري في نابلس

رام الله - دنيا الوطنذكر المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الثلاثاء، أن قائد القيادة الوسطى وقع على أمر هدم منزل الأسير كمال جوري.وسابقًا، أعلن جيش الاحتلال، عزمه هدم منزل الأسير جوري، الذي تنسب له سلطات الاحتلال تنفيذ عملية إطلاق نار برفقة الأسير أسامة الطويل، قرب قرية دير شرف غرب مدينة نابلس، في 11 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، والتي أسفرت عن مقتل جندي إسرائيلي.وجاء في بيان صدر عن جيش الاحتلال، أنه أبلغ عائلة الأسير جوري أنه يعتزم هدم المنزل الذي كان يسكن فيه والواقع في مدينة نابلس، وذلك في أعقاب أمر الهدم والمصادرة الصادر ضد منزل الأسير الطويل في 21 نيسان/ أبريل الجاري.وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت مدينة نابلس وداهمت منزلي الأسيرين الطويل في شارع المريج، وجوري في شارع تل، وأخذت قياساتهما تمهيدا لهدمهما، وذلك في عملية عسكرية نفذتها في مدينة نابلس في 20 شباط/ فبراير الماضي.وفجر الإثنين 13 شباط/ فبراير الماضي، اعتقلت قوات الاحتلال الأسيرين الطويل وجوري وهما اللذان تتهمهما سلطات الاحتلال بتنفيذ عملية مستوطنة "شافي شمرون" التي أسفرت عن مقتل الجندي الإسرائيلي، عيدو باروخ.