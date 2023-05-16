جيش الاحتلال: مناورة للتعامل مع سقوط صواريخ تنطلق الأربعاء



ويستعد جيش الاحتلال لاحتمالية إطلاق صواريخ من قطاع غزة مع قرب مسيرة الأعلام يوم الخميس المقبل، والتي دائمًا ما تشهد تصاعدًا وتوترًا في الأحداث.



وكان رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو قد أكد أن مسيرة الأعلام ستنفذ في موعدها وفق المخطط التي وضع من أجلها.



فيما حذرت فصائل المقاومة بأنه حال تم تجاوز الخطوط الحمر والاعتداء على المقدسات لن تتهاون في الرد وأنها في حالة ترقب وانعقاد.



في السياق، أكد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، داود شهاب، أن الجماهير الفلسطينية ستخرج يوم الخميس وسترفع العلم الفلسطيني، مشيراً إلى أن هناك برنامجاً وطنياً لمواجهة مسيرة الأعلام المقررة يوم الخميس.



وأضاف شهاب في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن": أن "هذه المسيرة هي محاولة إسرائيلية لإثبات وجود الاحتلال، وهي محاولة ستفشل، ولن يتحقق للاحتلال ومستوطنيه الهدف منها".



وحذر من أنه في حال كانت هذه المسيرة غطاءً للاعتداء على المقدسيين أو اقتحام المسجد الأقصى، وفي حال حدث أي تجاوز يمس بأهلنا وشعبنا في أحياء القدس وضواحيها، "فإن ذلك قد يؤدي إلى تصعيد".

