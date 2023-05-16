شؤون فلسطينية

جيش الاحتلال: مناورة للتعامل مع سقوط صواريخ تنطلق الأربعاء

جيش الاحتلال: مناورة للتعامل مع سقوط صواريخ تنطلق الأربعاء
صواريخ القبة الحديدية
رام الله - دنيا الوطن
كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء يوم الثلاثاء، أن جيش الاحتلال سيجري مناورة غدًا الأربعاء تحاكي كيفية التعامل مع سقوط صواريخ.

وذكر المتحدث باسم الجيش، أن الجيش سيجري الأربعاء، مناورة للتعامل مع سقوط صواريخ وقذائف، كما سيتخللها تفعيل صفارات الإنذار في منطقة كفر فراديم في الشمال الساعة 10:05.

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ويستعد جيش الاحتلال لاحتمالية إطلاق صواريخ من قطاع غزة مع قرب مسيرة الأعلام يوم الخميس المقبل، والتي دائمًا ما تشهد تصاعدًا وتوترًا في الأحداث. 

وكان رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو قد أكد أن مسيرة الأعلام ستنفذ في موعدها وفق المخطط التي وضع من أجلها. 

فيما حذرت فصائل المقاومة بأنه حال تم تجاوز الخطوط الحمر والاعتداء على المقدسات لن تتهاون في الرد وأنها في حالة ترقب وانعقاد.

في السياق، أكد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، داود شهاب، أن الجماهير الفلسطينية ستخرج يوم الخميس وسترفع العلم الفلسطيني، مشيراً إلى أن هناك برنامجاً وطنياً لمواجهة مسيرة الأعلام المقررة يوم الخميس. 

وأضاف شهاب في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن": أن "هذه المسيرة هي محاولة إسرائيلية لإثبات وجود الاحتلال، وهي محاولة ستفشل، ولن يتحقق للاحتلال ومستوطنيه الهدف منها". 

وحذر من أنه في حال كانت هذه المسيرة غطاءً للاعتداء على المقدسيين أو اقتحام المسجد الأقصى، وفي حال حدث أي تجاوز يمس بأهلنا وشعبنا في أحياء القدس وضواحيها، "فإن ذلك قد يؤدي إلى تصعيد".

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