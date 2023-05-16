حماس تعقب على فوز الكتلة بانتخابات مجلس طلبة جامعة النجاح

رام الله - دنيا الوطنباركت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) للكتلة الإسلامية الذراع الطلابي للحركة فوزها في انتخابات مجلس طلبة جامعة النجاح.كما باركت الحركة في تصريح صحفي الثلاثاء لجموع الطلبة ولجامعة النجاح الوطنية ممثلة برئيس وأعضاء مجلس الأمناء ورئيس الجامعة وطاقمها، والكتل الطلابية كافة، نجاح انتخابات مجلس الطلبة، والتي جرت اليوم الثلاثاء بشكل منظم.وأشارت إلى أن نجاح الانتخابات فرصة للتقدم خطوة أخرى نحو الحفاظ على الأجواء الديمقراطية في جامعات الضفة الغربية، وإجراء الانتخابات بشكل منتظم ودوري في مؤسساتنا الوطنية كافة، والعمل الجاد على كل الصعد لحماية نشطاء العمل الطلابي، والتقدم نحو بناء الثقة من جديد فيما بين الكتل الطلابية وإدارات المؤسسات التعليمية ومجالس الطلبة، وترميم أي آثار سلبية سبَّبها التدخل الأمني في الأنشطة الجامعية.ودعت الحركة الطلاب في كل جامعاتنا الوطنية لمواصلة التحدي وعدم الاستسلام للواقع الصعب في ظل الاحتلال، والتصدي لهذا الواقع بكلّ بسالة وشجاعة، والإصرار على رسم مستقبل أفضل لجموع طلبتنا.