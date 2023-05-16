شؤون فلسطينية

حماس تعقب على فوز الكتلة بانتخابات مجلس طلبة جامعة النجاح

حماس تعقب على فوز الكتلة بانتخابات مجلس طلبة جامعة النجاح
حركة حماس
رام الله - دنيا الوطن
باركت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) للكتلة الإسلامية الذراع الطلابي للحركة فوزها في انتخابات مجلس طلبة جامعة النجاح.

كما باركت الحركة في تصريح صحفي الثلاثاء لجموع الطلبة ولجامعة النجاح الوطنية ممثلة برئيس وأعضاء مجلس الأمناء ورئيس الجامعة وطاقمها، والكتل الطلابية كافة، نجاح انتخابات مجلس الطلبة، والتي جرت اليوم الثلاثاء بشكل منظم.

وأشارت إلى أن نجاح الانتخابات فرصة للتقدم خطوة أخرى نحو الحفاظ على الأجواء الديمقراطية في جامعات الضفة الغربية، وإجراء الانتخابات بشكل منتظم ودوري في مؤسساتنا الوطنية كافة، والعمل الجاد على كل الصعد لحماية نشطاء العمل الطلابي، والتقدم نحو بناء الثقة من جديد فيما بين الكتل الطلابية وإدارات المؤسسات التعليمية ومجالس الطلبة، وترميم أي آثار سلبية سبَّبها التدخل الأمني في الأنشطة الجامعية.

ودعت الحركة الطلاب في كل جامعاتنا الوطنية لمواصلة التحدي وعدم الاستسلام للواقع الصعب في ظل الاحتلال، والتصدي لهذا الواقع بكلّ بسالة وشجاعة، والإصرار على رسم مستقبل أفضل لجموع طلبتنا.

أخبار ذات صلة

اشتية: حل الدولتين يواجه تدميرًا ممنهجًا من قبل إسرائيل

اشتية: حل الدولتين يواجه تدميرًا ممنهجًا من قبل إسرائيل

حماس تعقب على فوز الكتلة بانتخابات مجلس طلبة جامعة النجاح

حماس تعقب على فوز الكتلة بانتخابات مجلس طلبة جامعة النجاح

الكتلة الإسلامية تفوز بانتخابات جامعة النجاح

الكتلة الإسلامية تفوز بانتخابات جامعة النجاح

شرطة الاحتلال: مسيرة الأعلام ستمر عبر البلدة القديمة وباب العامود

شرطة الاحتلال: مسيرة الأعلام ستمر عبر البلدة القديمة وباب العامود

نشر القبة الحديدية في القدس استعداداً لاحتمال إطلاق صواريخ

نشر القبة الحديدية في القدس استعداداً لاحتمال إطلاق صواريخ

اشتية يطلع وفداً أمريكيا على تطورات الأوضاع وتصاعد انتهاكات الاحتلال

اشتية يطلع وفداً أمريكيا على تطورات الأوضاع وتصاعد انتهاكات الاحتلال

اشتية يستقبل سفير هنغاريا لدى فلسطين لمناسبة انتهاء مهامه الرسمية

اشتية يستقبل سفير هنغاريا لدى فلسطين لمناسبة انتهاء مهامه الرسمية

غزة: موعد صرف مخصصات جرحى وشهداء مسيرات العودة

غزة: موعد صرف مخصصات جرحى وشهداء مسيرات العودة

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

اشتية يستقبل سفير هنغاريا لدى فلسطين لمناسبة انتهاء مهامه الرسمية

اشتية يستقبل سفير هنغاريا لدى فلسطين لمناسبة انتهاء مهامه الرسمية

ردًا على &quot;مسيرة الأعلام&quot;.. دعوات لرفع العلم الفلسطيني في كافة الساحات

ردًا على "مسيرة الأعلام".. دعوات لرفع العلم الفلسطيني في كافة الساحات

مدارس فلسطين تحيي فعاليات الذكرى الـ 75 للنكبة

مدارس فلسطين تحيي فعاليات الذكرى الـ 75 للنكبة

العربية الفلسطينية في ذكرى النكبة: سنواصل النضال حتى تحقيق كامل اهدافنا الوطنية

العربية الفلسطينية في ذكرى النكبة: سنواصل النضال حتى تحقيق كامل اهدافنا الوطنية

صالح ناصر: لا بد من استراتيجية كفاحية بديلة وعلى الأمم المتحدة تطبيق القرار 194

صالح ناصر: لا بد من استراتيجية كفاحية بديلة وعلى الأمم المتحدة تطبيق القرار 194

الجبهة العربية الفلسطينية تنعى الشهيد صالح صبرة

الجبهة العربية الفلسطينية تنعى الشهيد صالح صبرة

مجدلاني يبحث مع القنصل اليوناني العام آخر المستجدات السياسية

مجدلاني يبحث مع القنصل اليوناني العام آخر المستجدات السياسية

سامر الفارس رئيسًا تنفيذيًا لشركة Ooredoo فلسطين

سامر الفارس رئيسًا تنفيذيًا لشركة Ooredoo فلسطين

منوعات

أغنية مسلسل تثير الجدل بمصر وتحصل على التقيم الأسوأ

أغنية مسلسل تثير الجدل بمصر وتحصل على التقيم الأسوأ

آخر التطورات بأزمة شيرين عبد الوهاب مع روتانا

آخر التطورات بأزمة شيرين عبد الوهاب مع روتانا

ياسمين الخطيب تثير الجدل بعد حديثها عن رضوى الشربيني وياسمين عز

ياسمين الخطيب تثير الجدل بعد حديثها عن رضوى الشربيني وياسمين عز

منى زكي تُشعل (الانستغرام) بفستان قصير

منى زكي تُشعل (الانستغرام) بفستان قصير

جورج وسوف: دموعكم غالية على قلبي

جورج وسوف: دموعكم غالية على قلبي

وفاة الفنان السعودي فهد الحيان عن عمر يناهز 52 عاماً

وفاة الفنان السعودي فهد الحيان عن عمر يناهز 52 عاماً

أشرف زكي يكشف حالة عادل إمام الصحية

أشرف زكي يكشف حالة عادل إمام الصحية

ظهور مثير للجدل لسمية الخشاب عبر(الانستغرام)

ظهور مثير للجدل لسمية الخشاب عبر(الانستغرام)

بالفيديو.. تامر حسني يبكي ويتأثر بعد غناء &quot;ارجعلي&quot;

بالفيديو.. تامر حسني يبكي ويتأثر بعد غناء "ارجعلي"

بعد طرحه بأيام.. &quot;جروب الماميز&quot; يتصدر الأعلى مشاهدة عبر شاهد

بعد طرحه بأيام.. "جروب الماميز" يتصدر الأعلى مشاهدة عبر شاهد

عربي

التعاون الإسلامي تدين تعرض مبنى السفارة الأردنية بالخرطوم للاقتحام والتخريب

التعاون الإسلامي تدين تعرض مبنى السفارة الأردنية بالخرطوم للاقتحام والتخريب

السودان: الجيش يتهم الدعم السريع باقتحام مقرات سفارات دول عربية

السودان: الجيش يتهم الدعم السريع باقتحام مقرات سفارات دول عربية

ليبيا وأمريكا تجريان مباحثات لدعم إجراء الانتخابات

ليبيا وأمريكا تجريان مباحثات لدعم إجراء الانتخابات

تونس: الحكم بالسجن وغرامة مالية بحق الغنوشي

تونس: الحكم بالسجن وغرامة مالية بحق الغنوشي