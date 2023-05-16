الكتلة الإسلامية تفوز بانتخابات جامعة النجاح

رام الله - دنيا الوطنأعلنت جامعة النجاح الوطنية، مساء اليوم الثلاثاء، نتائج انتخابات مجلس اتحاد طلبة الجامعة، بنسبة اقتراع بلغت 69.83%.وجاءت النتائج، وفق ما أعلنته لجنة انتخابات جامعة النجاح، كالتالي: تحالف القطب الطلابي الديمقراطي لم يصل نسبة الحسم، فيما حصلت كتلة الشهيد أبو علي مصطفى على 3 مقاعد، وكتلة الشهداء 38 مقعدا، وكتلة فلسطين المسلمة 40 مقعدا.وأكدت كتلة فلسطين المسلمة "الكتلة الإسلامية" في بيان لها أن "هذا الفوز تأكيد لانحياز شعبنا الواضح، والتفافه الرصين حول خيار المقاومة المتصاعد لدحر هذه العدو عن أرضنا وقدسنا وأقصانا".وشكرت الكتلة إدارة الجامعة ممثلة برئيس مجلس أمنائها ورئيسها وكل أعضاء هيئتيها الأكاديمية والإدارية على الجهد الذي بذلته لإنجاح الانتخابات.وباركت الكتلة لكافة الكتل الطلابية المشاركة، ودعتهم جميعاً للاحتفال والعمل سوياً للمحافظة على إنجاز هذا الاستحقاق سنوياً ودون انقطاع مهما كانت الظروف.وأكدت لجموع الطلبة أنها ماضية م في تنفيذ برنامجنا النقابي، جنباً إلى جنب مع كل الكتل الطلابية ومكونات جامعاتنا الحبيبة وبكل السبل للمساهمة في تطويرها والارتقاء بكل ما فيها، نحو منارة وطنية وصرح أكاديمي يُخرّج الأبطال وبناة المستقبل.