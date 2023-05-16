شؤون فلسطينية

نشر القبة الحديدية في القدس استعداداً لاحتمال إطلاق صواريخ

نشر القبة الحديدية في القدس استعداداً لاحتمال إطلاق صواريخ
الجيش ينشر منظومة القبة الحديدية في القدس استعداداً لإطلاق صواريخ خلال مسيرة الأعلام
رام الله - دنيا الوطن
أفاد موقع (حدشوت حموت) الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، أن جيش الاحتلال نشر القبة الحديدية في القدس استعدادًا لاحتمالية إطلاق صواريخ على المدينة أثناء مسيرة الأعلام يوم الخميس المقبل.

ووفق صحيفة (يسرائيل هيوم)، فإن الشرطة سترفع درجة التأهب إلى أعلى مستوى يوم الخميس المقبل لتأمين مسيرة الأعلام، ومن المتوقع أن يشارك عشرات الآلاف في المسيرة في القدس.

وأضافت الصحيفة: كما من المتوقع أن يشارك في المسيرة هذا العام عدد من الوزراء من بينهم وزير الأمن القومي بن غفير ووزير المالية سموتريتش، وكذلك وزراء الإعلام وحماية البيئة والاستيعاب والتراث.

وزادت: تقدر الشرطة مشاركة وزراء آخرين من بينهم: أوريت ستروك وميري ريغيف ومئير بوروش، ويتسحاق فاسرلاف.

وأكملت الصحيفة: تجري استعدادات لتأمين رقصات بالأعلام التي ستقام عند باب العمود بمشاركة عدد كبير.

وكان القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، داود شهاب، اليوم الثلاثاء، أكد أن الجماهير الفلسطينية ستخرج يوم الخميس وسترفع العلم الفلسطيني، مشيراً إلى أن هناك برنامجاً وطنياً لمواجهة مسيرة الأعلام المقررة يوم الخميس. 

وأضاف في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن": أن "هذه المسيرة هي محاولة إسرائيلية لإثبات وجود الاحتلال، وهي محاولة ستفشل، ولن يتحقق للاحتلال ومستوطنيه الهدف منها". 

وحذر شهاب من أنه في حال كانت هذه المسيرة غطاءً للاعتداء على المقدسيين أو اقتحام المسجد الأقصى، وفي حال حدث أي تجاوز يمس بأهلنا وشعبنا في أحياء القدس وضواحيها، "فإن ذلك قد يؤدي إلى تصعيد".

وأكد بأن "الجماهير الفلسطينية داخل فلسطين وخارجها ستنزل رافعة العلم الفلسطيني ولن تسمح جماهير شعبنا للاحتلال وقطعان المستوطنين أن يسجلوا حضورا على حساب الحق الفلسطيني الشرعي والثابت".

وأشار إلى أن "فصائل العمل الوطني والمقاومة ستكون في حال ترقب ومتابعة ولن تتهاون مع أي اعتداء على أهلنا في القدس وأحيائها".

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