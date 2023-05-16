شؤون فلسطينية

ردًا على "مسيرة الأعلام".. دعوات لرفع العلم الفلسطيني في كافة الساحات

ردًا على "مسيرة الأعلام".. دعوات لرفع العلم الفلسطيني في كافة الساحات
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
انطلقت دعوات فلسطينية لرفع العلم الفلسطيني ميدانيا في كل الساحات والكترونيا، ردًا على مسيرة الأعلام التهويدية في القدس المحتلة.

وأكدت الدعوات على أهالي الضفة وغزة والقدس وأراضي عام 48 والشتات لرفع العلم الفلسطيني ميدانيًا والكترونيًا ردًا على مسيرة الأعلام.

وأعلن الحراك الشبابي الشعبي في القدس يومي الخميس والجمعة 18 و19-5 أياماً للعلم الفلسطيني، داعيا شعبنا في كل ساحة لرفع العلم عند كل نقطة حدود يستطيعون الوصول إليها.

ودعا الحراك الشبابي شباب القدس الثائر وكل مرابط فيها إلى رفع أعلام فلسطين في كل ساحة وفوق كل منزل ومدرسة وفي السيارات، وبكل طريقة يمكن أن تنطق فيه بهويتها العربية الفلسطينية الأصيلة، معتبراً ذلك استمراراً للمعركة التي خاضتها المقاومة الباسلة في غزة.

ووجه رسالة للاحتلال: "نقول للمحتل الغاصب إن سيادتك على القدس ليست إلا وهماً في خيالك؛ وإن هذه المدينة لن تكون إلا القدس العربية الإسلامية ولن تكون أورشليم اليهودية في يوم من الأيام؛ وإن يوم استعراضك لهذا الوهم سنحيله يوماً للعهد مع التحرير القريب لهذه المدينة بإذن الله".

وشدد على ضرورة توزيع الحشد والجهد ما بين التصدي للاقتحام في المسجد الأقصى صباحاً، والتصدي لمسيرة الأعلام في ساحة باب العامود بعد الظهر، وضرورة أن تلبي كل ساحات فلسطين والخارج على أوسع نطاق نداء ساحة الأقصى وساحة باب العامود.

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