مدارس فلسطين تحيي فعاليات الذكرى الـ 75 للنكبة

رام الله - دنيا الوطنأحيت مدارس فلسطين، اليوم، فعاليات الذكرى الــ 75 للنكبة بفعاليات متنوعة؛ إذ رفع الطلبة علم فلسطين، ويافطات ومفاتيح بيوت أجدادهم، وسط ترديد الأناشيد الوطنية، وتخصيص الإذاعة الصباحية والحصة الدراسية الأولى؛ للحديث عن هذه الذكرى الأليمة وآثارها الجسيمة.ونظمت مديريات التربية كافة فعاليات مركزية داخل مدارسها؛ حيث رفع الطلبة شعارات وعبارات منددة بظلم الاحتلال وجرائمه المتواصلة، وأخرى مؤكدة على تأصيل الرواية وإبقاء الذاكرة الوطنية الجمعية متقدة، والتمسك بحق العودة؛ باعتباره حقاً أصيلاً لا يسقط بالتقادم.وشددت الوزارة على أن الأجيال الناشئة ستبقى متشبثة بالوعي الوطني، ووفية لعهد الشهداء ومنهم طلبة المدارس وأبناء المؤسسة التربوية، والأجداد الذين ذاقوا مرارة اللجوء القسري؛ مؤكدةً على موقفها المساند للقيادة الفلسطينية ونضالها العادل في سبيل الدفاع عن الحقوق، والإصرار على إعلاء اسم فلسطين في المحافل الدولية؛ خاصة وأن هذه الفعاليات تتزامن مع إحياء هذه الذكرى لأول مرة في تاريخ الأمم المتحدة والتي ستتضمن خطاباً الرئيس في الأمم المتحدة.وستشارك الأسرة التربوية؛ في الفعالية المركزية التي تنظمها اللجنة الوطنية العليا لإحياء ذكرى النكبة، والتي ستنطلق هذا اليوم من أمام ضريح الشهيد ياسر عرفات إلى قلب مدينة رام الله والبيرة، بمشاركة حشد جماهيري ومؤسساتي وفعاليات وطنية ورسمية وأهلية.