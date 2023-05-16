شؤون فلسطينية

صالح ناصر: لا بد من استراتيجية كفاحية بديلة وعلى الأمم المتحدة تطبيق القرار 194

صالح ناصر: لا بد من استراتيجية كفاحية بديلة وعلى الأمم المتحدة تطبيق القرار 194
صالح ناصر
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس اللجنة السياسية في المجلس الوطني الفلسطيني وعضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين صالح ناصر، "تحل الذكرى الـ75 لنكبة الشعب الفلسطيني وما زال شعبنا يعيش فصولها ومآسيها، يقدم تضحيات كبرى في مواجهة الاحتلال الفاشي ونظام التمييز العنصري الذي لم يتوقف يوماً عن ارتكاب جرائمه في العدوان على شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الفلسطينية بما فيها القدس وفي مناطق الـ48 في محاولة إسرائيلية بائسة لتقويض إرادة الصمود والثبات التي عبر عنها شعبنا دون تردد ودون حساب للتضحيات".

وتوجه ناصر بالتحية لشعبنا وصموده في كافة ميادين النضال، في قطاع غزة والضفة الفلسطينية ومناطق الـ48 ومخيمات اللجوء والشتات في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي والمشروع الاستعماري الاستيطاني الإحلالي، مؤكداً مواصلة شعبنا نضاله ومقاومته بكل الأشكال المتاحة حتى كنس الاحتلال وقطعان المستوطنين عن أرضنا والفوز بالحرية والعودة وتقرير المصير.

وأضاف ناصر أن «حق العودة وفق القرار الأممي 194 حق لا يسقط بالتقادم إن طال الزمن أو قصر، لذلك على الأمم المتحدة احترام قراراتها التي صدرت عنها بتطبيق هذا الحق الذي يضمن عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم وممتلكاتهم التي هجروا منها منذ العام 1948 وتعويضهم عما لحق بهم من نكبات ومآسي».

وأشاد ناصر بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة إحياء ذكرى النكبة الـ75 في مقر الهيئة الدولية بنيويورك بفعاليات رسمية، ما يؤكد اعترافاً واضحاً من الأمم المتحدة بما حل بالشعب الفلسطيني وتأكيداً منها على الرواية الفلسطينية ودحض الرواية والخرافات الصهيونية، ما يتطلب ترجمة عملية بتطبيق القرار 194 ودعم نضال الشعب الفلسطيني في إقامة دولته الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس على حدود الرابع من حزيران (يونيو) 1967 وإنجاز حق العودة للاجئين وفق القرار الأممي 194.

وشدد ناصر أنه في هذه الذكرى الأليمة لا بد من التأكيد على ضرورة بناء استراتيجية كفاحية بديلة بتطبيق قرارات المجلسين الوطني والمركزي لـ م.ت.ف، وتصعيد المقاومة بكل أشكالها، واستعادة الوحدة الداخلية وإنهاء الانقسام العبثي، ومغادرة الرهانات الخاسرة على اتفاق أوسلو ومسار العقبة- شرم الشيخ الأمني.

وأوضح ناصر أن «تعاطف دول العالم وترجمة مواقفها الداعمة والمؤيدة لشعبنا تبنى على صلابة ووحدة الموقف الفلسطيني، وتوفير الحاضنة السياسية لخيار المقاومة كونه الخيار الوطني المجرب والقادر على وضع القضية الفلسطينية في مسارها النضالي الصحيح والزج بكل عناصر القوة الفلسطينية في مواجهة المشروع الصهيوني والاحتلال الفاشي».

أخبار ذات صلة

مستوطنون يحرقون مركبة ويخطّون شعارات عنصرية شمال غرب القدس

مستوطنون يحرقون مركبة ويخطّون شعارات عنصرية شمال غرب القدس

مدارس فلسطين تحيي فعاليات الذكرى الـ 75 للنكبة

مدارس فلسطين تحيي فعاليات الذكرى الـ 75 للنكبة

الجهاد الإسلامي: المقاومة ستكون بحالة ترقب لمسيرة الأعلام ولن تتهاون مع أي اعتداء

الجهاد الإسلامي: المقاومة ستكون بحالة ترقب لمسيرة الأعلام ولن تتهاون مع أي اعتداء

العربية الفلسطينية في ذكرى النكبة: سنواصل النضال حتى تحقيق كامل اهدافنا الوطنية

العربية الفلسطينية في ذكرى النكبة: سنواصل النضال حتى تحقيق كامل اهدافنا الوطنية

صالح ناصر: لا بد من استراتيجية كفاحية بديلة وعلى الأمم المتحدة تطبيق القرار 194

صالح ناصر: لا بد من استراتيجية كفاحية بديلة وعلى الأمم المتحدة تطبيق القرار 194

الجبهة العربية الفلسطينية تنعى الشهيد صالح صبرة

الجبهة العربية الفلسطينية تنعى الشهيد صالح صبرة

مجدلاني يبحث مع القنصل اليوناني العام آخر المستجدات السياسية

مجدلاني يبحث مع القنصل اليوناني العام آخر المستجدات السياسية

سامر الفارس رئيسًا تنفيذيًا لشركة Ooredoo فلسطين

سامر الفارس رئيسًا تنفيذيًا لشركة Ooredoo فلسطين

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

مدارس فلسطين تحيي فعاليات الذكرى الـ 75 للنكبة

مدارس فلسطين تحيي فعاليات الذكرى الـ 75 للنكبة

العربية الفلسطينية في ذكرى النكبة: سنواصل النضال حتى تحقيق كامل اهدافنا الوطنية

العربية الفلسطينية في ذكرى النكبة: سنواصل النضال حتى تحقيق كامل اهدافنا الوطنية

صالح ناصر: لا بد من استراتيجية كفاحية بديلة وعلى الأمم المتحدة تطبيق القرار 194

صالح ناصر: لا بد من استراتيجية كفاحية بديلة وعلى الأمم المتحدة تطبيق القرار 194

الجبهة العربية الفلسطينية تنعى الشهيد صالح صبرة

الجبهة العربية الفلسطينية تنعى الشهيد صالح صبرة

مجدلاني يبحث مع القنصل اليوناني العام آخر المستجدات السياسية

مجدلاني يبحث مع القنصل اليوناني العام آخر المستجدات السياسية

سامر الفارس رئيسًا تنفيذيًا لشركة Ooredoo فلسطين

سامر الفارس رئيسًا تنفيذيًا لشركة Ooredoo فلسطين

صالح ناصر: لا بد من استراتيجية كفاحية بديلة وعلى الأمم المتحدة تطبيق القرار 194

صالح ناصر: لا بد من استراتيجية كفاحية بديلة وعلى الأمم المتحدة تطبيق القرار 194

التربية تطلق فعاليات التصفيات النهائية لبرنامج تحدي القراءة العربي في موسمه السابع

التربية تطلق فعاليات التصفيات النهائية لبرنامج تحدي القراءة العربي في موسمه السابع

منوعات

آخر التطورات بأزمة شيرين عبد الوهاب مع روتانا

آخر التطورات بأزمة شيرين عبد الوهاب مع روتانا

ياسمين الخطيب تثير الجدل بعد حديثها عن رضوى الشربيني وياسمين عز

ياسمين الخطيب تثير الجدل بعد حديثها عن رضوى الشربيني وياسمين عز

منى زكي تُشعل (الانستغرام) بفستان قصير

منى زكي تُشعل (الانستغرام) بفستان قصير

جورج وسوف: دموعكم غالية على قلبي

جورج وسوف: دموعكم غالية على قلبي

وفاة الفنان السعودي فهد الحيان عن عمر يناهز 52 عاماً

وفاة الفنان السعودي فهد الحيان عن عمر يناهز 52 عاماً

أشرف زكي يكشف حالة عادل إمام الصحية

أشرف زكي يكشف حالة عادل إمام الصحية

ظهور مثير للجدل لسمية الخشاب عبر(الانستغرام)

ظهور مثير للجدل لسمية الخشاب عبر(الانستغرام)

بالفيديو.. تامر حسني يبكي ويتأثر بعد غناء &quot;ارجعلي&quot;

بالفيديو.. تامر حسني يبكي ويتأثر بعد غناء "ارجعلي"

بعد طرحه بأيام.. &quot;جروب الماميز&quot; يتصدر الأعلى مشاهدة عبر شاهد

بعد طرحه بأيام.. "جروب الماميز" يتصدر الأعلى مشاهدة عبر شاهد

غادة عبد الرازق تخطف الأنظار مع ابنتها في فرنسا

غادة عبد الرازق تخطف الأنظار مع ابنتها في فرنسا

عربي

التعاون الإسلامي تدين تعرض مبنى السفارة الأردنية بالخرطوم للاقتحام والتخريب

التعاون الإسلامي تدين تعرض مبنى السفارة الأردنية بالخرطوم للاقتحام والتخريب

السودان: الجيش يتهم الدعم السريع باقتحام مقرات سفارات دول عربية

السودان: الجيش يتهم الدعم السريع باقتحام مقرات سفارات دول عربية

ليبيا وأمريكا تجريان مباحثات لدعم إجراء الانتخابات

ليبيا وأمريكا تجريان مباحثات لدعم إجراء الانتخابات

تونس: الحكم بالسجن وغرامة مالية بحق الغنوشي

تونس: الحكم بالسجن وغرامة مالية بحق الغنوشي