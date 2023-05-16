الجبهة العربية الفلسطينية تنعى الشهيد صالح صبرة

رام الله - دنيا الوطن

نعت الجبهة العربية الفلسطينية، الشاب صالح محمد صالح صبرة (22) الذي استشهد برصاصة غادرة في الصدر أطلقتها عليه قوات لاحتلال خلال عدوانها اليوم على محيط مخيم عسكر بمدينة نابلس.

وقالت الجبهة في تصريح صحفي، إن دماء الشهيد صبرة التي سالت لتروي أرض الوطن في الذكرى الـ 75 للنكبة تؤكد على تمسك وتجذر شعبنا في أرضه مهما غلت التضحيات وان كل جرائم الاحتلال على مدى العقود الماضية لم ولن تنجح في طمس الحق الفلسطيني، وسيواصل شعبنا نضاله المشروع حتى انتزاع كامل حقوقه الوطنية مهما طال الزمن، وانه سيبقى راسخا ثابتا على أرضه يواجه مخططات ومؤامرات الاحتلال بكل بسالة واقتدار بالرغم من الاختلال الكبير في موازين القوة لصالح الاحتلال، فهذا الشعب لن تكسر ارادته وإن كل شاب يستشهد فإن روحه الطاهرة تبث فينا الأمل واليقين بحتمية النصر واقترابه.وأضافت: الاحتلال ماض في ارتكاب جرائمه بحق أبناء شعبنا واهما انه بذلك سيطفى جذوة النضال في قلوب شعبنا، الذي يؤكد في كل يوم انه يمتلك من مخزون الصمود والنضال ما يذهل به الاحتلال والعالم، ولن تهدأ ثورته حتى كنس الاحتلال وانتزاع الحقوق الوطنية الثابتة للشعب الفلسطيني، وإن على الاحتلال أن يدرك أن لا أمن ولا استقرار لأحد ما لم ينعم بهما شعبنا أولا.وتوجهت الجبهة بالتحية إلى روح الشهيد صالح صبرة وإلى أرواح كل شهداء شعبنا وثورتنا متوجهة بالعزاء لذويه ومحبيه وأصدقائه، مؤكدة لهم أن دماء الشهداء لن تذهب هدرا وأن فجر النصر سيبزغ حتما.