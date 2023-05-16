شؤون فلسطينية

منتدى الإعلاميين يصدر بياناً في ذكرى النكبة

رام الله - دنيا الوطن
أصدر منتدى الإعلاميين الفلسطينيين اليوم الثلاثاء، بياناً، بعنوان 75 عاماً على نكبة الشعب الفلسطيني والتغطية مستمرة.

وفيما يلي نص البيان الذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه:

تتجدد ذكرى نكبة الشعب الفلسطيني المُهجر من أرضه ودياره دون أن يرفع الراية البيضاء، أو يضل طريق العودة لفلسطين كل فلسطين، باذلاً الغالي والنفيس في سبيل الحرية والكرامة ودفاعاً عن الأرض والعرض والمقدسات، مسطراً أروع آيات الفداء والتضحية رغم بطش الاحتلال الإسرائيلي وتواطؤ المجتمع الدولي الذي يرى ويسمع آهات المكلومين وضحايا جرائم الاحتلال الإسرائيلي التي يوثقها الصحفي الفلسطيني المغوار لحظة بلحظة دون أن يرهبه رصاص وصواريخ وزنازين الاحتلال الإسرائيلي التي نالت من أجساد مئات الصحفيين دون أن تنال من إرادتهم وعزيمتهم ودون أن تسقط الكاميرا أو يجف القلم.

تحل الذكرى الخامسة والسبعين للنكبة لتحيي الذاكرة الوطنية بصورها العتيقة وصور المحطات الوطنية اللاحقة التي وثقتها عدسة فرسان الإعلام الفلسطيني الذين كتبوا بالدم لفلسطين، فبكل فخر واعتزاز يُشار إلى الأرشيف الوطني الحافل بالتاريخ الفلسطيني المُوثق والمُعبر عن آلام وعذابات الشعب الفلسطيني منذ بداية النكبة عام 1948 وحتى عدوان جيش الاحتلال الإسرائيلي الحالي على قطاع غزة عام 2023 لتعرف وتتعرف الأجيال اللاحقة على قصة كفاح الأجداد، وتروي صور النكبة والنكسة والانتفاضات والحروب المتلاحقة حكاية صمود عز نظيرها في وجه أعتى آلة عسكرية في الشرق الأوسط.

ورغم مرور 75 عاماً على نكبة الشعب الفلسطيني وتصاعد الاستهداف الإسرائيلي المتعمد والممنهج للإعلام الفلسطيني بكل مكوناته، يأبى فرسان الإعلام الفلسطيني إلا مواصلة دورهم الوطني وواجبهم المهني مهما بلغت التضحيات وعظمت التحديات، مؤكدين إصرارهم وعزمهم على مواصلة درب زملائهم الذين قضوا نحبهم برصاص وصواريخ الاحتلال، وكان آخرهم الزميلة شيرين أبو عاقلة والزميلة غفران وراسنة، مترجمين بذلك وعيهم بأهمية وخطورة دور الإعلام في مواجهة زيف الاحتلال الإسرائيلي.

إن منتدى الإعلاميين الفلسطينيين إذ يبرق بالتحية والتقدير لفرسان الإعلام الفلسطيني الذين يواصلون الليل بالنهار في سبيل فضح جرائم الاحتلال الإسرائيلي ونقل معاناة شعبهم للعالم أجمع، ليدعو وسائل الإعلام المحلية والعربية والدولية لتسليط الضوء بكل فنون العمل الصحفي على ذكرى نكبة فلسطين، وتخصيص أوقات الذروة خلال ساعات البث لإبراز معاناة الشعب الفلسطيني وصموده في وجه محاولات التدجين والتوطين، وبث روح الأمل بقرب العودة طال الزمن أم قصر.  

 العودة حق كالشمس

 منتدى الإعلاميين الفلسطينيين

أخبار ذات صلة

مستوطنون يحرقون مركبة ويخطّون شعارات عنصرية شمال غرب القدس

مستوطنون يحرقون مركبة ويخطّون شعارات عنصرية شمال غرب القدس

مدارس فلسطين تحيي فعاليات الذكرى الـ 75 للنكبة

مدارس فلسطين تحيي فعاليات الذكرى الـ 75 للنكبة

الجهاد الإسلامي: المقاومة ستكون بحالة ترقب لمسيرة الأعلام ولن تتهاون مع أي اعتداء

الجهاد الإسلامي: المقاومة ستكون بحالة ترقب لمسيرة الأعلام ولن تتهاون مع أي اعتداء

العربية الفلسطينية في ذكرى النكبة: سنواصل النضال حتى تحقيق كامل اهدافنا الوطنية

العربية الفلسطينية في ذكرى النكبة: سنواصل النضال حتى تحقيق كامل اهدافنا الوطنية

صالح ناصر: لا بد من استراتيجية كفاحية بديلة وعلى الأمم المتحدة تطبيق القرار 194

صالح ناصر: لا بد من استراتيجية كفاحية بديلة وعلى الأمم المتحدة تطبيق القرار 194

الجبهة العربية الفلسطينية تنعى الشهيد صالح صبرة

الجبهة العربية الفلسطينية تنعى الشهيد صالح صبرة

مجدلاني يبحث مع القنصل اليوناني العام آخر المستجدات السياسية

مجدلاني يبحث مع القنصل اليوناني العام آخر المستجدات السياسية

سامر الفارس رئيسًا تنفيذيًا لشركة Ooredoo فلسطين

سامر الفارس رئيسًا تنفيذيًا لشركة Ooredoo فلسطين

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

مدارس فلسطين تحيي فعاليات الذكرى الـ 75 للنكبة

مدارس فلسطين تحيي فعاليات الذكرى الـ 75 للنكبة

العربية الفلسطينية في ذكرى النكبة: سنواصل النضال حتى تحقيق كامل اهدافنا الوطنية

العربية الفلسطينية في ذكرى النكبة: سنواصل النضال حتى تحقيق كامل اهدافنا الوطنية

صالح ناصر: لا بد من استراتيجية كفاحية بديلة وعلى الأمم المتحدة تطبيق القرار 194

صالح ناصر: لا بد من استراتيجية كفاحية بديلة وعلى الأمم المتحدة تطبيق القرار 194

الجبهة العربية الفلسطينية تنعى الشهيد صالح صبرة

الجبهة العربية الفلسطينية تنعى الشهيد صالح صبرة

مجدلاني يبحث مع القنصل اليوناني العام آخر المستجدات السياسية

مجدلاني يبحث مع القنصل اليوناني العام آخر المستجدات السياسية

سامر الفارس رئيسًا تنفيذيًا لشركة Ooredoo فلسطين

سامر الفارس رئيسًا تنفيذيًا لشركة Ooredoo فلسطين

صالح ناصر: لا بد من استراتيجية كفاحية بديلة وعلى الأمم المتحدة تطبيق القرار 194

صالح ناصر: لا بد من استراتيجية كفاحية بديلة وعلى الأمم المتحدة تطبيق القرار 194

التربية تطلق فعاليات التصفيات النهائية لبرنامج تحدي القراءة العربي في موسمه السابع

التربية تطلق فعاليات التصفيات النهائية لبرنامج تحدي القراءة العربي في موسمه السابع

منوعات

آخر التطورات بأزمة شيرين عبد الوهاب مع روتانا

آخر التطورات بأزمة شيرين عبد الوهاب مع روتانا

ياسمين الخطيب تثير الجدل بعد حديثها عن رضوى الشربيني وياسمين عز

ياسمين الخطيب تثير الجدل بعد حديثها عن رضوى الشربيني وياسمين عز

منى زكي تُشعل (الانستغرام) بفستان قصير

منى زكي تُشعل (الانستغرام) بفستان قصير

جورج وسوف: دموعكم غالية على قلبي

جورج وسوف: دموعكم غالية على قلبي

وفاة الفنان السعودي فهد الحيان عن عمر يناهز 52 عاماً

وفاة الفنان السعودي فهد الحيان عن عمر يناهز 52 عاماً

أشرف زكي يكشف حالة عادل إمام الصحية

أشرف زكي يكشف حالة عادل إمام الصحية

ظهور مثير للجدل لسمية الخشاب عبر(الانستغرام)

ظهور مثير للجدل لسمية الخشاب عبر(الانستغرام)

بالفيديو.. تامر حسني يبكي ويتأثر بعد غناء &quot;ارجعلي&quot;

بالفيديو.. تامر حسني يبكي ويتأثر بعد غناء "ارجعلي"

بعد طرحه بأيام.. &quot;جروب الماميز&quot; يتصدر الأعلى مشاهدة عبر شاهد

بعد طرحه بأيام.. "جروب الماميز" يتصدر الأعلى مشاهدة عبر شاهد

غادة عبد الرازق تخطف الأنظار مع ابنتها في فرنسا

غادة عبد الرازق تخطف الأنظار مع ابنتها في فرنسا

عربي

التعاون الإسلامي تدين تعرض مبنى السفارة الأردنية بالخرطوم للاقتحام والتخريب

التعاون الإسلامي تدين تعرض مبنى السفارة الأردنية بالخرطوم للاقتحام والتخريب

السودان: الجيش يتهم الدعم السريع باقتحام مقرات سفارات دول عربية

السودان: الجيش يتهم الدعم السريع باقتحام مقرات سفارات دول عربية

ليبيا وأمريكا تجريان مباحثات لدعم إجراء الانتخابات

ليبيا وأمريكا تجريان مباحثات لدعم إجراء الانتخابات

تونس: الحكم بالسجن وغرامة مالية بحق الغنوشي

تونس: الحكم بالسجن وغرامة مالية بحق الغنوشي