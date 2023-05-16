شؤون فلسطينية

كتيبة الشهيد أبو يوسف القوقا تؤكد إصابة جندي خلال اقتحام الاحتلال مخيم جنين

رام الله - دنيا الوطن
قالت كتيبة الشهيد أبو يوسف القوقا في مخيم جنين، التابعة لكتائب الناصر صلاح الدين في الضفة، إنها تصدت لاجتياح قوات الاحتلال لمخيم جنين، واشتبكت معها بالذخيرة الحية والعبوات الناسفة، وإصابة جندي.

وقالت في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، إن قوات الاحتلال توغلت لحي الهدف بمخيم جنين صباح اليوم  الثلاثاء، وحصارها لأحد منازل المقاومين.

وأضافت أن "مجاهدينا اشتبكوا بصليات من الذخيرة الحية وخاضوا اشتباكاً نوعيا مع قوات الاحتلال المتوغلة أثناء حصارها لمنزل احد المقاومين، وفجروا عدداً فيها من العبوات الحية، حيث أكدوا إصابة احد جنود الاحتلال نتيجة تفجير عبوة ناسفة بمدرعة صهيونية تم اعطابها في المكان".

وتابعت: "إننا إذ نؤكد بأننا سنبقى درعاً وسيفاً لشعبنا، نقطع اليد التي تمتد إليه".

أخبار ذات صلة

مستوطنون يحرقون مركبة ويخطّون شعارات عنصرية شمال غرب القدس

مستوطنون يحرقون مركبة ويخطّون شعارات عنصرية شمال غرب القدس

مدارس فلسطين تحيي فعاليات الذكرى الـ 75 للنكبة

مدارس فلسطين تحيي فعاليات الذكرى الـ 75 للنكبة

الجهاد الإسلامي: المقاومة ستكون بحالة ترقب لمسيرة الأعلام ولن تتهاون مع أي اعتداء

الجهاد الإسلامي: المقاومة ستكون بحالة ترقب لمسيرة الأعلام ولن تتهاون مع أي اعتداء

العربية الفلسطينية في ذكرى النكبة: سنواصل النضال حتى تحقيق كامل اهدافنا الوطنية

العربية الفلسطينية في ذكرى النكبة: سنواصل النضال حتى تحقيق كامل اهدافنا الوطنية

صالح ناصر: لا بد من استراتيجية كفاحية بديلة وعلى الأمم المتحدة تطبيق القرار 194

صالح ناصر: لا بد من استراتيجية كفاحية بديلة وعلى الأمم المتحدة تطبيق القرار 194

الجبهة العربية الفلسطينية تنعى الشهيد صالح صبرة

الجبهة العربية الفلسطينية تنعى الشهيد صالح صبرة

مجدلاني يبحث مع القنصل اليوناني العام آخر المستجدات السياسية

مجدلاني يبحث مع القنصل اليوناني العام آخر المستجدات السياسية

سامر الفارس رئيسًا تنفيذيًا لشركة Ooredoo فلسطين

سامر الفارس رئيسًا تنفيذيًا لشركة Ooredoo فلسطين

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

مدارس فلسطين تحيي فعاليات الذكرى الـ 75 للنكبة

مدارس فلسطين تحيي فعاليات الذكرى الـ 75 للنكبة

العربية الفلسطينية في ذكرى النكبة: سنواصل النضال حتى تحقيق كامل اهدافنا الوطنية

العربية الفلسطينية في ذكرى النكبة: سنواصل النضال حتى تحقيق كامل اهدافنا الوطنية

صالح ناصر: لا بد من استراتيجية كفاحية بديلة وعلى الأمم المتحدة تطبيق القرار 194

صالح ناصر: لا بد من استراتيجية كفاحية بديلة وعلى الأمم المتحدة تطبيق القرار 194

الجبهة العربية الفلسطينية تنعى الشهيد صالح صبرة

الجبهة العربية الفلسطينية تنعى الشهيد صالح صبرة

مجدلاني يبحث مع القنصل اليوناني العام آخر المستجدات السياسية

مجدلاني يبحث مع القنصل اليوناني العام آخر المستجدات السياسية

سامر الفارس رئيسًا تنفيذيًا لشركة Ooredoo فلسطين

سامر الفارس رئيسًا تنفيذيًا لشركة Ooredoo فلسطين

صالح ناصر: لا بد من استراتيجية كفاحية بديلة وعلى الأمم المتحدة تطبيق القرار 194

صالح ناصر: لا بد من استراتيجية كفاحية بديلة وعلى الأمم المتحدة تطبيق القرار 194

التربية تطلق فعاليات التصفيات النهائية لبرنامج تحدي القراءة العربي في موسمه السابع

التربية تطلق فعاليات التصفيات النهائية لبرنامج تحدي القراءة العربي في موسمه السابع

منوعات

آخر التطورات بأزمة شيرين عبد الوهاب مع روتانا

آخر التطورات بأزمة شيرين عبد الوهاب مع روتانا

ياسمين الخطيب تثير الجدل بعد حديثها عن رضوى الشربيني وياسمين عز

ياسمين الخطيب تثير الجدل بعد حديثها عن رضوى الشربيني وياسمين عز

منى زكي تُشعل (الانستغرام) بفستان قصير

منى زكي تُشعل (الانستغرام) بفستان قصير

جورج وسوف: دموعكم غالية على قلبي

جورج وسوف: دموعكم غالية على قلبي

وفاة الفنان السعودي فهد الحيان عن عمر يناهز 52 عاماً

وفاة الفنان السعودي فهد الحيان عن عمر يناهز 52 عاماً

أشرف زكي يكشف حالة عادل إمام الصحية

أشرف زكي يكشف حالة عادل إمام الصحية

ظهور مثير للجدل لسمية الخشاب عبر(الانستغرام)

ظهور مثير للجدل لسمية الخشاب عبر(الانستغرام)

بالفيديو.. تامر حسني يبكي ويتأثر بعد غناء &quot;ارجعلي&quot;

بالفيديو.. تامر حسني يبكي ويتأثر بعد غناء "ارجعلي"

بعد طرحه بأيام.. &quot;جروب الماميز&quot; يتصدر الأعلى مشاهدة عبر شاهد

بعد طرحه بأيام.. "جروب الماميز" يتصدر الأعلى مشاهدة عبر شاهد

غادة عبد الرازق تخطف الأنظار مع ابنتها في فرنسا

غادة عبد الرازق تخطف الأنظار مع ابنتها في فرنسا

عربي

التعاون الإسلامي تدين تعرض مبنى السفارة الأردنية بالخرطوم للاقتحام والتخريب

التعاون الإسلامي تدين تعرض مبنى السفارة الأردنية بالخرطوم للاقتحام والتخريب

السودان: الجيش يتهم الدعم السريع باقتحام مقرات سفارات دول عربية

السودان: الجيش يتهم الدعم السريع باقتحام مقرات سفارات دول عربية

ليبيا وأمريكا تجريان مباحثات لدعم إجراء الانتخابات

ليبيا وأمريكا تجريان مباحثات لدعم إجراء الانتخابات

تونس: الحكم بالسجن وغرامة مالية بحق الغنوشي

تونس: الحكم بالسجن وغرامة مالية بحق الغنوشي