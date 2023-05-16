كتيبة الشهيد أبو يوسف القوقا تؤكد إصابة جندي خلال اقتحام الاحتلال مخيم جنين

وقالت في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، إن قوات الاحتلال توغلت لحي الهدف بمخيم جنين صباح اليوم الثلاثاء، وحصارها لأحد منازل المقاومين.



وأضافت أن "مجاهدينا اشتبكوا بصليات من الذخيرة الحية وخاضوا اشتباكاً نوعيا مع قوات الاحتلال المتوغلة أثناء حصارها لمنزل احد المقاومين، وفجروا عدداً فيها من العبوات الحية، حيث أكدوا إصابة احد جنود الاحتلال نتيجة تفجير عبوة ناسفة بمدرعة صهيونية تم اعطابها في المكان".



وتابعت: "إننا إذ نؤكد بأننا سنبقى درعاً وسيفاً لشعبنا، نقطع اليد التي تمتد إليه".



رام الله - دنيا الوطنقالت كتيبة الشهيد أبو يوسف القوقا في مخيم جنين، التابعة لكتائب الناصر صلاح الدين في الضفة، إنها تصدت لاجتياح قوات الاحتلال لمخيم جنين، واشتبكت معها بالذخيرة الحية والعبوات الناسفة، وإصابة جندي.