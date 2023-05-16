مجدلاني يبحث مع القنصل اليوناني العام آخر المستجدات السياسية

رام الله - دنيا الوطنبحث عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني د. أحمد مجدلاني آخر المستجدات والتطورات السياسية في الأراضي الفلسطينية المحتلة وكافة الإجراءات أحادية الجانب التي تقوم بها حكومة الاحتلال وبهدف تقويض السلطة الفلسطينية مع القنصل اليوناني العام إفانجيلوس فليراس، خلال لقائه بمكتبه اليوم الثلاثاء بمدينة رام الله بحضور عضو المكتب السياسي للجبهة تغريد كشك.وأشار مجدلاني لأهمية التدخل الدولي لوقف كافة اجراءات وتصعيد الاحتلال والزامه بقرارات الشرعية الدولية، وضرورة وجود أفق سياسي ينهي الاحتلال ويفضي إلى قيام دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس.وثمن د. مجدلاني العلاقات الثنائية والتاريخية التي تربط بين دولة فلسطين واليونان .من جانبه أكد فليراس على علاقات الصداقة التاريخية القوية بين اليونان وفلسطين ، مؤكدا على موقف بلاده الداعم لحل الدولتين وفق القرارات الأممية والشرعية الدولية.