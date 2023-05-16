"بكدار" يستلم مشروع توسيع قسم النسائية وقسم الجراحات وبناء صيدلية ومستودعات أدوية

رام الله - دنيا الوطنأعلن المجلس الاقتصادي للتنمية والإعمار "بكدار"، عن استلامه لأعمال تنفيذ مشروع توسيع قسم النسائية وقسم الجراحات وبناء صيدلية ومستودعات أدوية في مستشفى رام الله الحكومي، بقيمة قيمته 1.482000 دولار، بتخصيص من صندوق النقد العربي.والمشروع هو أحد أجنحة مجمع فلسطين الطبي، وسيشمل على التدخل في هدم مبنى قائم وقديم بمساحة 200م2 كان يستعمل كمستودع ادوية وإنشاء وتشطيب مبنى مكون من ثلاثة طوابق بمساحة إجمالية 1850 م2 ومساحة الطابق الواحد 650 م2 تحتوي على مستودعات ادوية وصيدلية مركزية في الطابق الأرضي، وكذلك توسعة قسم النسائية والولادة وقسم لحاضنات الأطفال الخدج في الطابق الأول، وتوسعة المنامات في قسم الجراحات في الطابق الثاني.