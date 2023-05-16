قيادي بفتح لـ "دنيا الوطن": حكومة نتنياهو ستصعد في مسيرة الأعلام

عقب عضو المجلس الوطني الفلسطيني، تيسير نصر الله، يوم الثلاثاء، على استعدادات حكومة بنيامين نتنياهو وجيش الاحتلال والمستوطنين لمسيرة الأعلام الخميس المقبل.







وشدد نصر الله في تصريح لـ "دنيا الوطن" على أنها مسيرة استفزازية لكل مشاعر الفلسطينيين والعرب والمسلمين، مضيفًا: "هناك رفض شديد لهذه المسيرة، ومن شأنها أن تؤدي لمزيد من التوتر والتصعيد مجددًا في القدس ومحيط المسجد الأقصى".



وأشار إلى أن كل المطالبات كانت في ثني الاحتلال عن القيام بهذه المسيرة، إلا أنه مصرٌ على تنظيمها، وفي اعتقادي أن ذلك سيؤدي إلى مواجهات ومحاولة إفشال للمسيرة.



وأكد نصر الله أن حكومة نتنياهو ستصعد في مسيرة الأعلام، من خلال استعدادات الجيش لتأمين المسيرة، ونخشى أن يكون بداية تصعيد جديد على أهلنا في القدس.



كما دعا شعبنا لمواجهة المسيرة ميدانيًا، وعلى العالم إدراك أن ذلك خط أحمر، فالانتفاضات والمواجهات دائمًا تبدأ عند المساس بالقدس والأقصى، وبالتالي عليه التدخل في ثني حكومة نتنياهو على القيام بهذه المسيرة.





وحول خطاب الرئيس محمود عباس أمس في فعالية إحياء ذكرى النكبة بالأمم المتحدة، قال نصر الله: إن خطاب الرئيس عباس مثل وجهة نظر حركة فتح بالكامل، لذلك عبر عن موقف الحركة، مما أعطى شهادة للتاريخ حول مظلومية الشعب الفلسطيني".

وطالب المجتمع الدولي بتوفير العدالة الآن بعد 75 عامًا على النكبة الفلسطيني، مشددًا أن حركة فتح كانت حاضرة في هذا الخطاب وتنسجم تماماً مع وجهة نظرها وطروحاتها ومواقفها.