استئناف المحادثات حول خطة التغييرات القضائية في إسرائيل

رام الله - دنيا الوطنقال النائب في (كنيست)، متان كهانا، من حزب (المعسكر الرسمي)، بزعامة بيني غانتس، إنه بالرغم من أن المناخ في المفاوضات حول خطة التغييرات القضائية إيجابي للغاية، إلاّ أن لب الخلاف وهو تشكيل اللجنة التي ستكون مهمتها اختيار القضاة، لا يزال عالقا.وقال كهانا في حديث إذاعي، إنه "لا يعقل أن يسيطر الائتلاف الحكومي على اللجنة"، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).وتعهد بأن يبذل ممثلو المعارضة كل جهد مستطاع للتوصل إلى توافقات واسعة مع الالتزام بمبادئهم، محذراً من العواقب الوخيمة التي قد تترتب على وقف المفاوضات ومضي الائتلاف قدما في تمرير مشروع القانون المطروح على طاولة الكنيست والخاص بتركيبة اللجنة.وسيلتقي مساعدو الرئيس الإسرائيلي أولا مع ممثلي الائتلاف الحكومي في إسرائيل، ومن ثم مع ممثلي المعارضة كل على حدة ثم يعقد حوار مشترك بين الطرفين.ويبدو أنه ستبدأ قريبا المحادثات حول تغيير تركيبة اللجنة التي ستكلف باختيار القضاة بسبب عزم الائتلاف على دفع إجراءات التشريع في هذا الموضوع الى الامام.إلى ذلك لن تطرح مسالة التجنيد على الطاولة في هذه المرحلة بغض النظر عن مطلب رئيس المعارضة، يائير لبيد.ومن المقرر أن تستأنف في دار الرئاسة اليوم المفاوضات الهادفة إلى التوصل الى حل توافقي بخصوص الخطة وسط خلافات عميقة وكبيرة وحالة احتقان تنعكس سلبًا على هذه المساعي وتقدمها.