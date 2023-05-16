شؤون فلسطينية

التربية تطلق فعاليات التصفيات النهائية لبرنامج تحدي القراءة العربي في موسمه السابع

التربية تطلق فعاليات التصفيات النهائية لبرنامج تحدي القراءة العربي في موسمه السابع
رام الله - دنيا الوطن
أطلقت وزارة التربية والتعليم فعاليات التصفيات النهائية لبرنامج تحدي القراءة العربي في موسمه السابع على مستوى المديريات. 

وفي هذا السياق، تفقد الوزير أ.د. مروان عورتاني، فعاليات التحكيم واطمئن على سير الفعاليات، بحضور أعضاء اللجنة صادق الخضور، وعامر الصباح، ونجاح مسلم.

وأكد الوزير محورية هذا البرنامج في تعزيز ثقافة القراءة لدى الطلبة وتسليط الضوء على إبداعاتهم ومكنوناتهم الداخلية وتبني الأفكار الريادية بشكل ممنهج، مثمناً جهود لجنة التحكيم وأسرة النشاطات الطلابية على متابعة هذا الجهد النوعي.

يشار إلى أن 300000 طالب/ة، قد شاركوا في هذا البرنامج على مستوى المدارس الحكومية والخاصة ووكالة الغوث؛ حيث سيتم اختيار 10 طلبة منهم ومن ثم الإعلان عن بطل فلسطين في "تحدي القراءة" والذي سيمثل فلسطين في المسابقة النهائية في الإمارات العربية مع أقرانه العرب.


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