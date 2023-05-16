جبهة التحرير الفلسطينية تطالب برفع الظلم عن شعبنا

رام الله - دنيا الوطن

أصدرت جبهة التحرير الفلسطينية، الإثنين، بيانًا صحفيًا في الذكرى الخامسة والسبعين للنكبة.







وقالت الجبهة: إن الذكرى تأتي مع استمرار الاحتلال الإسرائيلي في نهجه مع شعبنا الفلسطيني.







وفيما يلي نص البيان كما وصل "دنيا الوطن":





تأتي الذكرى السنوية الخامسة والسبعين للنكبة هذا العام، مع استمرار الكيان المحتل في نهجه الإجرامي، عبر شن حرب إجرامية وإرهابية ضد شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة، اغتالت فيها عددا من قيادة المقاومة إضافة إلي قتل النساء والأطفال وقصف المنازل على رؤوس ساكنيها وإغلاق المعابر ومواصلة الحصار على القطاع لإرضاء اليمين المتطرف وإمعانا في تكريس العقلية العنصرية للاحتلال بعد أن بدأها منذ العام 1948 عندما قامت العصابات الصهيونية بعملية تدمير ممنهجة للمجتمع الفلسطيني اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا على الأرض الفلسطينية، ومحاولة خبيثة لاجتثاث الشعب الفلسطيني من أرض آبائه وأجداده، وشطب فلسطين عن خريطة الشرق الأوسط، بعد أن دمرت وحرقت أكثر من 500 قرية وبلدة وأحياء بأكملها في المدن الفلسطينية، بهدف منع عودة المواطنين الفلسطينيين إليها وحرمانهم من حقهم.أن مواصلة الاحتلال لاقتحاماته اليومية للمدن والقرى ومخيمات الضفة، ومدينة القدس ، وهدم البيوت، وارتكاب أبشع أنواع القتل والاعتقالات التعسفية كما يحدث في جنين ونابلس، والاعتداء على المصلين في المسجد الأقصى، ومحاولة تقسيمه زمانيا ومكانيا ، ناهيك عن ممارسة أبشع أنواع التنكيل والاغتيال المتعمد للأسرى كما حدث مع الشهيد خضر عدنان ومواصلة الإهمال الطبي والإعتقال الإداري، هذه السياسة لن تزيد شعبنا إلا تمسكا بأرضه وإصراره على العودة وتقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.نستنكر التعطيل المتعمد لقرارات الشرعية الدولية، وصمت المجتمع الدولي المطبق، والبيانات الخجولة التي تصدر عنه أحيانا واستخدام المعايير المزدوجة وسياسة الكيل بمكيالين عندما يتعلق الأمر بالشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.إننا نطالب برفع الظلم التاريخي عن شعبنا، وتنفيذ كافة قرارات الشرعية الدولية بما فيها القرار 181 والقرار 194، والاعتراف بدولة فلسطين على كامل أراضيها وعاصمتها القدس ومنحها العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.أن الشعب الفلسطيني ورغم مرور الزمن على أطول احتلال عرفه التاريخ، لا ولن ينسى نكبته ولن يتخلى عن قضيته، بصموده ونضاله ومقاومته، إيمانا منه بعدالة قضيته وحقه الثابت في استعادة حقوقه الوطنية المشروعة غير القابلة للتصرف، رغم كل المؤامرات والظلم والإجرام الذي تعرض له على مدار كل هذه السنوات.منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني في جميع أماكن تواجده وتدعو الفصائل والقوى للانضواء تحت لوائها وتدعو لتطوير أدائها وإعادة بناء مؤسساتها لمواجهة تطورات الأحداث.يجب إنهاء الانقسام الذى طال امده ولم يعد مبررا فورا وتنفيذ بنود المصالحة عملا بالاتفاقيات الموقعة خاصة اتفاق القاهرة ومؤتمر الجزائر والتوافق على حكومة وحدة وطنية تشرف على انتخابات رئاسية وتشريعية.تثمن التحرير الفلسطينية قرار هيئة الأمم المتحدة بإحياء ذكرى النكبة هذا العام في مقر الهيئة بنيويورك، بعد موافقة 90 دولة على هذا القرار، وكذلك موافقة الاتحاد الأوربي على إحياء ذكرى النكبة في السابع عشر من هذا الشهر في مقره، مؤكدة أن هذا القرار يمثل اعترافا دوليا مهما بالنكبة وبالفاجعة المروعة التي حلت بالشعب الفلسطيني خلال حرب عام 1948،وعليه يجب محاسبة قادة إسرائيل وجنوده على جرائم الحرب.تثمن جبهة التحرير الفلسطينية حالة التلاحم والالتفاف التي تميز الشعب الفلسطيني في الضفة وغزة وأراضي 48 ومناطق الشتات حول المقاومة وتصديها للعدوان الهمجي، وتترحم على أرواح الشهداء وتتمنى الشفاء العاجل للجرحي والتحرير لأسرى الحرية.