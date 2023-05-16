وزيرة شؤون المرأة تزور جامعة الاستقلال

وفي معرض حديثه، أشار د. نايف جراد أن جامعة الاستقلال من أوائل الجامعات التي اهتمت بالنوع الاجتماعي وشكلت لجنة لذلك، حيث بدأت ببرنامج متواصل على جميع الأصعدة.

رام الله - دنيا الوطناستقبل رئيس جامعة الاستقلال أ.د نور الدين أبو الرب، الأحد، وزيرة شؤون المرأة د. آمال حمد يرافقها أ. بسام الوحيدي مدير مكتب الوزيرة، و أ. نهاية نضال مديرة الإعلام في الوزارة.تم ذلك بحضور د. نايف جراد نائب الرئيس للشؤون الأكاديمية، والعميد زاهر الصباح نائب الرئيس للشؤون العسكرية، ود. علي عيايدة نائب الرئيس للشؤون الإدارية والمالية، ود. شعبان عياط مدير ديوان رئيس الجامعة، ود. هزار إسماعيل مديرة وحدة النوع الاجتماعي، ود. إياد مسعود مساعد رئيس الجامعة للإعلام و العلاقات العامة والدولية.ورحب أ.د نور الدين أبو الرب بالوزيرة مبدياً سروره بهذه الزيارة ، حيث قدم نبذة موجزة عن الجامعة وكوادرها، وخطى التقدم والنهوض بها وفق الخطة التطويرية الحالية والمستقبلية ضمن رؤية رئاسة الجامعة ومجلس أمنائها.وأكد أ.د أبو الرب أن سياسة جامعة الاستقلال هي غرس مبادئ الولاء والانتماء والانضباط، مضيفاً إلى عدم التمييز بين الطلاب والطالبات، حيث يتم السعي لتنفيذ برنامج لتمكين الطالبات مع شركائهم الطلاب لدمجهم وتمكينهم الفعلي للخروج إلى بيئة العمل الميداني بقدرات متميزة ومهنية عالية ليكونوا كتفاً بكتف مع زملائهم الضباط.وبدورها، قدمت الوزيرة د. حمد التهنئة لرئيس الجامعة، معربة عن فخرها و سعادتها بزيارة الاستقلال الذي يرأسها رجل وطني جذوره مغروسة بالأرض وأكاديمي وإداري متميز، وكوادر لهم تاريخهم الوطني المشرف، مشيدة بالجامعة التي تجمع بين البعدين الأمني والإكاديمي لتعبر عن طموح الشعب الفلسطيني ورسالته.وأضافت د. حمد أن الاستقلال تسير بالاتجاه الصحيح مركزةً على دور المرأة والتمكين لتأخذ دورها، وأن يكون هناك تكثيفاً للتدريب المنهجي واللامنهجي، الذي يدعم في اتجاه التغيير الإيجابي والثقافي للطالبات ليصبحن مؤهلات وفخورات في عملهم، موضحة أن الطاقم الأكاديمي يملك التفاعل واللقاء الدائم مع الطلاب، ويستطيعون التغيير الذي نطمح له بأن تكون المرأة بجانب شريكها الرجل في الميدان.وأردف د. جراد أن العمل قائم على برنامج المرأة والسلام والأمن، ودراسة دمج النوع الاجتماعي في المناهج، بالإضافة للدراسات العليا على صعيد المرأة و الأمن.من جهته، أكد العميد زاهر صباح قائلا: "داخل الجامعة نعمل بروح الفريق الواحد ،و لا تمييز بين طالبة وطالب، والكل هنا عسكري منضبط"، لافتا "بل إن الطالبات يتميزن ببعض التمارين على شركائهم الطلاب بالأداء والاحترافية".وفي نهاية اللقاء، سلمت الوزيرة د. آمال حمد درعاً تذكاريا مميزا لرئيس الجامعة.