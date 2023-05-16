خريشة: الغرفة المشتركة للفصائل أدارت معركة ثأر الأحرار بحكمة وحنكة عالية

قال نائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي حسن خريشة، إن الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة أدارت معركة ثأر الأحرار بحكمة وحنكة عالية.





وبين خريشة في تصريح صحفي، أن ثأر الأحرار كانت معركة مفصلية في الصراع مع الاحتلال.

رام الله - دنيا الوطنوأشار إلى أنها حققت إنجازات كبيرة رغم اغتيال عددا من القادة وارتقاء الشهداء، وأكدت أن المقاومة تتمتع بحاضنة شعبية كبيرة.وأوضح خريشة أن معركة ثأر الأحرار أثبتت أن المقاومة بإمكانها الانتصار على الاحتلال، مؤكدا أن الاحتلال حاول ممارسة الحرب النفسية على شعبنا من خلال التفريق بين فصائل المقاومة لكنه فشل في ذلك.وأضاف أن تأخر الرد من فصائل المقاومة على جريمة اغتيال القادة الشهداء هو تكتيتك جديد من المقاومة يرعب الاحتلال.وشدد خريشة على وجود تكامل للأدوار ووحدة للقرار بين فصائل المقاومة في قطاع غزة، متابعا: "الأدوار الأمنية التي تقوم بها الحكومة في قطاع غزة ارفع الرأس".