تعليق حماس على مسيرة الأعلام الإسرائيلية

علقت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الثلاثاء، على مسيرة الأعلام الإسرائيلية المقرر إقامتها يوم الخميس المقبل في القدس المحتلة.



واعتبر الناطق باسم الحركة حازم قاسم، في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن "ما يسمى بمسيرة الأعلام الصهيونية، هي إحدى أدوات الحرب الدينية التي يشنها الكيان الصهيوني ضد هوية المسجد الأقصى المبارك، والهوية الفلسطينية العربية لمدينة القدس المحتلة".



وأكد قاسم أن "هذه المسيرة وكل السياسات التهويدية في مدينة القدس لن تغير من حقيقة فلسطينية وعروبة المدينة، وأن المستوطن الصهيوني هو طارئ غريب لا مكان له عليها".



وشدد الناطق باسم حركة حماس، على أن شعبنا الفلسطيني سيواصل نضاله المشروع دفاعاً عن هوية القدس والأقصى، مشيرا إلى أن المعركة على المقدسات الإسلامية والمسيحية مفتوحة على مصراعيها.



رام الله - دنيا الوطن