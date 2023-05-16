شؤون فلسطينية

مجلس إدارة باديكو الجديد.. نخبة من الكفاءات الفلسطينية

مجلس إدارة باديكو الجديد.. نخبة من الكفاءات الفلسطينية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت باديكو عن تشكيل مجلس إدارة جديد بتسمية 10 أعضاء للإشراف على فترة الأربع سنوات القادمة، ويمزج المجلس الجديد بين مؤسسين وأعضاء مخضرمين من الفترات السابقة، وأعضاء جُدد من الكفاءات القيادية والريادية المصحوبة بالتجديد والروح الشبابية، حيث يضم المجلس السادة صبيح المصري، ونضال سختيان، ويزيد المفتي، وبشار مصري، وجمال حوراني، وخالد عنبتاوي، وهشام المصري، ورُبى مسروجي، ودلال عريقات، وتامر برانسي.

ويتميز المجلس بكفاءة أعضائه المتنوعة من خبرات واسعة في مجالات مختلفة، لاستكمال مسيرة الشركة التي ابتدأت منذ 30 عاماً ولتراكم المزيد من النجاحات والإنجازات للنهوض ودعم الاقتصاد الفلسطيني.

وفي هذا السياق، أعرب مؤسس باديكو، صبيح المصري عن سعادته بإنجازات الشركة خلال الأربع سنوات الماضية، والتي أثمرت عن نتائج مالية جيدة رغم الظروف الصعبة، ولتتمكن من التوسع في استثماراتها لتنمية الاقتصاد الفلسطيني وتوفير المزيد من فرص العمل خاصة للشباب.  

وأكد أن خبرات مجلس الإدارة الجديد تمزج ما بين الاستثمار في القطاعات التقليدية ومشاريع استثمارية جديدة تواكب تطورات العصر الحديث.

ويشمل المجلس ثلاثة أعضاء جُدد بخبرات اقتصادية وأكاديمية متنوعة، حيث تشغل ربى مسروجي منصب الرئيس التنفيذي لشركة مسروجي بلسم، كما تتولى عضوية عدد من مجالس الإدارة من ضمنها مجموعة مسروجي وبنك القدس، بالإضافة إلى مجالس إدارة مؤسسات مجتمعية أهمها جمعية دنيا لأورام النساء ومركز الفن الشعبي، وهي حاصلة على درجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة بيرزيت.

وتشغل دلال عريقات منصب أستاذ مساعد في الدبلوماسية والتفكير الاستراتيجي في الجامعة العربية الأمريكية في فلسطين، وعملت سابقاً في منصب نائب الرئيس للعلاقات الدولية بالجامعة، واختيرت في العام 2021 كقائداً عالمياً شاب من قبل المنتدى الاقتصادي العالمي للعام 2021، كما تم انتخابها مؤخراً رئيساً لمجلس إدارة شبكة سيدات الأعمال والمهنيات فرع فلسطين للاتحاد الفدرالي الدولي للمرأة، وهي حاصلة على الدكتوراه في الإدارة العامة من جامعة السوربون في باريس ودرجة الماجستير في الدراسات الدبلوماسية من جامعة ويستمنستر في لندن.

كما يشغل تامر برانسي منصب المدير العام وعضو مجلس الإدارة لشركة التكنولوجيا الرائدة في المنطقة BCI، وتم انتخابه للدورة الحالية لرئاسة مجلس إدارة اتحاد شركات أنظمة المعلومات الفلسطينية (بيتا)، والحاضنة الفلسطينية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات (بيكتي)، وهو عضو في مجلس إدارة الاتحاد العربي لتقنية المعلومات والاتصالات، بالإضافة إلى عضوية العديد من المؤسسات التنموية والاقتصادية، وبرانسي حاصل على شهادة البكالوريوس في الاقتصاد من جامعة إيسكس في لندن.

ومن الجدير بالذكر أن باديكو شركة مساهمة عامة مُدرجة في بورصة فلسطين، وهي شركة استثمارية قابضة بقاعدة مساهمين تصل إلى حوالي 7000 مساهم، وبرأس مال مكتتب يبلغ 250 مليون دولار، وتبلغ القيمة السوقية لاستثماراتها وشركاتها المُدرجة وغير المُدرجة حوالي 2 مليار دولار موزعة على قطاعات حيوية في مختلف محافظات فلسطين.

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