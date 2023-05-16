صحفي إسرائيلي: نتنياهو يكذب عندما قال غيّر الردع مع غزة

رام الله - دنيا الوطنذكر الصحفي الإسرائيلي ناحو برنياع في صحيفة (يديعوت)، اليوم الثلاثاء، أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو يكذب خلال تصريحاته بشأن آخر تصعيد مع قطاع غزة وفي مسألة تحقيق الردع.وقال برنياع: إن "نتنياهو كذب عندما قال إنه غيّر الردع مع غزة، العكس هو الصحيح، فلا توجد علاقة بين عدد قتلى غزة ووضع الحرب".وأضاف: "فطالما كان الجهاد الإسلامي قادراً على أن يطلق مئات الصواريخ في اليوم نحونا، وكان آلاف من مؤيدي حماس والجهاد في الضفة مستعدين لتنفيذ عمليات، فنحن عالقون في الحفرة ذاتها".وأكمل برنياع: "مع حكومة كهذه، نحن محكومون بأن نعيش من جولة إلى جولة، فغزة هي مرض عضال، لا علاج له".