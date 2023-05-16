صحفي إسرائيلي: نتنياهو يكذب عندما قال غيّر الردع مع غزة
ذكر الصحفي الإسرائيلي ناحو برنياع في صحيفة (يديعوت)، اليوم الثلاثاء، أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو يكذب خلال تصريحاته بشأن آخر تصعيد مع قطاع غزة وفي مسألة تحقيق الردع.
وقال برنياع: إن "نتنياهو كذب عندما قال إنه غيّر الردع مع غزة، العكس هو الصحيح، فلا توجد علاقة بين عدد قتلى غزة ووضع الحرب".
وأضاف: "فطالما كان الجهاد الإسلامي قادراً على أن يطلق مئات الصواريخ في اليوم نحونا، وكان آلاف من مؤيدي حماس والجهاد في الضفة مستعدين لتنفيذ عمليات، فنحن عالقون في الحفرة ذاتها".
وأكمل برنياع: "مع حكومة كهذه، نحن محكومون بأن نعيش من جولة إلى جولة، فغزة هي مرض عضال، لا علاج له".
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