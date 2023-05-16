إصابة ثلاثة مواطنين واعتقال آخر في اقتحام الاحتلال لمخيم جنين

أفادت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، بارتفاع عدد الإصابات برصاص الاحتلال في جنين إلى ثلاثة، بينها إصابة في البطن وإصابتان في الأطراف.





وكانت الوزارة أعلنت عن إصابة شاب برصاصة في البطن أطلقها عليه جنود الاحتلال في جنين، حيث تم إدخاله للعمليات بمستشفى جنين الحكومي



يأتي ذلك بعدما أفادت قناة (كان) الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، بأن وحدة مستعربين ومظليين اعتقلت في جنين، فلسطينياً، بزعم ضلوعه في عمليات إطلاق نار.

وكانت قوة خاصة إسرائيلية اقتحمت صباح اليوم الثلاثاء، مخيم جنين، شمال الضفة الغربية.



وعقب اكتشاف القوة الخاصة التي تسللت للمخيم، دفعت قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية إضافية على أطرافه، وفق ما نقلت مصادر محلية.

يتبع..























وكانت قوة خاصة إسرائيلية اقتحمت صباح اليوم الثلاثاء، مخيم جنين، شمال الضفة الغربية.وعقب اكتشاف القوة الخاصة التي تسللت للمخيم، دفعت قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية إضافية على أطرافه، وفق ما نقلت مصادر محلية.



رام الله - دنيا الوطن