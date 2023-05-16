شؤون فلسطينية

إعلام إسرائيلي يكشف طبيعة انفجار عند حدود غزة

إعلام إسرائيلي يكشف طبيعة انفجار عند حدود غزة
مدرعة للاحتلال قرب حدود غزة
رام الله - دنيا الوطن
كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، سبب انفجار وقع عند الحدود مع قطاع غزة صباحًا.

وبحسب الإعلام الإسرائيلي، فإن الانفجار عند حدود غزة ناتج عن تحييد صواريخ أطلقت خلال الجولة الأخيرة.

وشهد قطاع غزة قبل أيام، تصعيدًا إسرائيليًا بعدما قام جيش الاحتلال باغتيال قادة من سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد.

وبلغت حصيلة شهداء العدوان الأخير 33، فيما أصيب نحو 190 فلسطينيًا جراء غارات إسرائيلية على مناطق متفرقة في القطاع، وفق وزارة الصحة بغزة.

وردت فصائل المقاومة الفلسطينية باستهداف تل أبيب وبئر السبع ومستوطنات الغلاف بتوجيه ضربات صاروخية.

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