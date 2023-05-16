السودان: الجيش يتهم الدعم السريع باقتحام مقرات سفارات دول عربية

رام الله - دنيا الوطنوجهت القوات المسلحة السودانية، الاثنين، اتهامات لقوات الدعم السريع باقتحام مقرات سفارات السعودية والأردن وجنوب السودان والصومال.وقالت القوات السودانية، في بيان لها، إنّ قوات الدعم السريع "ما زالت مستمرة في التمادي في انتهاج مسلكها بانتهاك القوانين والأعراف الدولية بما فيها الاعتداء على مقرات البعثات الدبلوماسية بالعاصمة"، وفق قناة (الميادين).وأضافت أنّ قوات الدعم السريع "اقتحمت يوم أمس مقرات سفارة المملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية جنوب السودان والصومال ومقر الملحقية العسكرية للمملكة العربية السعودية، وقامت بإتلاف المستندات وسرقة الأثاثات والسيارات الدبلوماسية في مخالفات غير مسبوقة لحرمة وحماية البعثات الدولية".واتهمت "مجموعة من الدعم السريع بمهاجمة مدينة الرهد بولاية شمال كردفان، وحرق قسم الشرطة ومباني المحكمة وجهاز المخابرات العامة ورئاسة المحلية، بالإضافة إلى ترويع المواطنين وخطف عدد منهم ونهب عدد من السيارات الحكومية والمدنية"، بحسب البيان.هذا ونفت قوات الدعم السريع اقتحام السفارات المذكورة، ووصفتها بـ "الشائعات الكاذبة".