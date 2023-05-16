عربي

السودان: الجيش يتهم الدعم السريع باقتحام مقرات سفارات دول عربية

السودان: الجيش يتهم الدعم السريع باقتحام مقرات سفارات دول عربية
اشتباكات ومواجهات في السودان
رام الله - دنيا الوطن
وجهت القوات المسلحة السودانية، الاثنين، اتهامات لقوات الدعم السريع باقتحام مقرات سفارات السعودية والأردن وجنوب السودان والصومال.

وقالت القوات السودانية، في بيان لها، إنّ قوات الدعم السريع "ما زالت مستمرة في التمادي في انتهاج مسلكها بانتهاك القوانين والأعراف الدولية بما فيها الاعتداء على مقرات البعثات الدبلوماسية بالعاصمة"، وفق قناة (الميادين).

وأضافت أنّ قوات الدعم السريع "اقتحمت يوم أمس مقرات سفارة المملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية جنوب السودان والصومال ومقر الملحقية العسكرية للمملكة العربية السعودية، وقامت بإتلاف المستندات وسرقة الأثاثات والسيارات الدبلوماسية في مخالفات غير مسبوقة لحرمة وحماية البعثات الدولية".

واتهمت "مجموعة من الدعم السريع بمهاجمة مدينة الرهد بولاية شمال كردفان، وحرق قسم الشرطة ومباني المحكمة وجهاز المخابرات العامة ورئاسة المحلية، بالإضافة إلى ترويع المواطنين وخطف عدد منهم ونهب عدد من السيارات الحكومية والمدنية"، بحسب البيان.

هذا ونفت قوات الدعم السريع اقتحام السفارات المذكورة، ووصفتها بـ "الشائعات الكاذبة".

أخبار ذات صلة

السودان: الجيش يتهم الدعم السريع باقتحام مقرات سفارات دول عربية

السودان: الجيش يتهم الدعم السريع باقتحام مقرات سفارات دول عربية

ليبيا وأمريكا تجريان مباحثات لدعم إجراء الانتخابات

ليبيا وأمريكا تجريان مباحثات لدعم إجراء الانتخابات

تونس: الحكم بالسجن وغرامة مالية بحق الغنوشي

تونس: الحكم بالسجن وغرامة مالية بحق الغنوشي

تونس: نؤكد موقفنا الثابت والمبدئي الداعم للقضّية الفلسطينية

تونس: نؤكد موقفنا الثابت والمبدئي الداعم للقضّية الفلسطينية

السودان: حميدتي ينفي &quot;شائعات&quot; مقتله

السودان: حميدتي ينفي "شائعات" مقتله

رئيس البرلمان العربي يثمن جهود مصر في وقف إطلاق النار في القطاع

رئيس البرلمان العربي يثمن جهود مصر في وقف إطلاق النار في القطاع

السودان: البرهان يعفي محافظ البنك المركزي من منصبه

السودان: البرهان يعفي محافظ البنك المركزي من منصبه

تونس: الإعلان عن تشكيل 6 كتل برلمانية

تونس: الإعلان عن تشكيل 6 كتل برلمانية

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة في الضفة والقدس

الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة في الضفة والقدس

شريم يطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه الشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية

شريم يطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه الشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية

طالع أسعار الخضروات والدواجن واللحوم في أسواق غزة

طالع أسعار الخضروات والدواجن واللحوم في أسواق غزة

جامعة النجاح تنهي استعداداتها لانتخابات مجلس اتحاد الطلبة التي تجرى اليوم

جامعة النجاح تنهي استعداداتها لانتخابات مجلس اتحاد الطلبة التي تجرى اليوم

كيف يبدو طقس فلسطين حتى نهاية الأسبوع؟

كيف يبدو طقس فلسطين حتى نهاية الأسبوع؟

الشرطة تضبط معملاً للمواد المخدرة بنابلس

الشرطة تضبط معملاً للمواد المخدرة بنابلس

الاحتلال يأخذ قياسات منزل الأسير خالد خروشة في نابلس تمهيدًا لهدمه

الاحتلال يأخذ قياسات منزل الأسير خالد خروشة في نابلس تمهيدًا لهدمه

التعاون الإسلامي في ذكرى النكبة: علامة قاتمة في الضمير الإنساني وانتكاسة لقيم الحرية

التعاون الإسلامي في ذكرى النكبة: علامة قاتمة في الضمير الإنساني وانتكاسة لقيم الحرية

منوعات

أشرف زكي يكشف حالة عادل إمام الصحية

أشرف زكي يكشف حالة عادل إمام الصحية

ظهور مثير للجدل لسمية الخشاب عبر(الانستغرام)

ظهور مثير للجدل لسمية الخشاب عبر(الانستغرام)

بالفيديو.. تامر حسني يبكي ويتأثر بعد غناء &quot;ارجعلي&quot;

بالفيديو.. تامر حسني يبكي ويتأثر بعد غناء "ارجعلي"

بعد طرحه بأيام.. &quot;جروب الماميز&quot; يتصدر الأعلى مشاهدة عبر شاهد

بعد طرحه بأيام.. "جروب الماميز" يتصدر الأعلى مشاهدة عبر شاهد

غادة عبد الرازق تخطف الأنظار مع ابنتها في فرنسا

غادة عبد الرازق تخطف الأنظار مع ابنتها في فرنسا

بكلمات مؤثرة.. أصالة نصري تحتفل بعيد ميلادها مع زوجها

بكلمات مؤثرة.. أصالة نصري تحتفل بعيد ميلادها مع زوجها

بالفيديو.. رقصة جريئة لشيرين عبد الوهاب وزوجها تشعل (الانستغرام)

بالفيديو.. رقصة جريئة لشيرين عبد الوهاب وزوجها تشعل (الانستغرام)

شاهد.. أسماء أبو اليزيد تحتفل بخطوبتها

شاهد.. أسماء أبو اليزيد تحتفل بخطوبتها

بالصور.. منة عرفة تُواصل احتفالها بعيد ميلادها

بالصور.. منة عرفة تُواصل احتفالها بعيد ميلادها

سهر الصايغ تُعلق بعد حصولها على جائزة أفضل ممثلة

سهر الصايغ تُعلق بعد حصولها على جائزة أفضل ممثلة

عربي

ليبيا وأمريكا تجريان مباحثات لدعم إجراء الانتخابات

ليبيا وأمريكا تجريان مباحثات لدعم إجراء الانتخابات

تونس: الحكم بالسجن وغرامة مالية بحق الغنوشي

تونس: الحكم بالسجن وغرامة مالية بحق الغنوشي

السودان: حميدتي ينفي &quot;شائعات&quot; مقتله

السودان: حميدتي ينفي "شائعات" مقتله