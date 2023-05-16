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دولي

مقتل 10 أشخاص في حريق ضخم بنيوزيلندا

مقتل 10 أشخاص في حريق ضخم بنيوزيلندا
صورة من الحريق
رام الله - دنيا الوطن
قُتل 10 أشخاص، وفقد 11 آخرين في حريق ضخم بنُزل في العاصمة النيوزيلندية ويلينغتون، اليوم الثلاثاء.

وأفادت صحيفة (ديلي ميل) البريطانية، اليوم الثلاثاء، بمقتل ما لا يقل عن 10 أشخاص في حريق ضخم اندلع في نُزل بوسط العاصمة ويلينغتون، وسط أنباء عن احتمال زيادة أعداد القتلى.

وأوضحت على موقعها الإلكتروني أنه تم إجلاء العشرات بعد اندلاع حريق هائل في نزل بمدينة ويلينغتون في ساعة مبكرة من صباح اليوم، فضلا عن وجود عدد كبير من الأشخاص في عداد المفقودين، خاصة وأنه من المرجح سقوط المبنى جراء الحريق.

وأشارت إلى أن الحريق اندلع في نزل مكون من أربعة طوابق، وأن عدد القتلى المسجلين في الحريق وصل إلى 10 أشخاص، ولا يزال 11 شخصا آخرين في عداد المفقودين، مع إجلاء العشرات الآخرين.

ويشتبه في اندلاع الحريق عمداً في النزل الواقع في الضاحية المركزية لنيوتاون، وهو النزل المكون من أربع طوابق بحوالي 92 غرفة، بحسب قناة (الميادين).

وكان رئيس الوزراء النيوزيلندي، كريس هيبكنز، قد أكّد لقناة نيوشوب التلفزيونية أن عدد القتلى في زيادة، حيث يعتقد أن أكثر من 90 شخصاً كانوا في المبنى أو النزل عندما بدأ الحريق.

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