الجيش الروسي يشنّ هجوماً على تجمع كبير للقوات الأوكرانية في أوريخوف

كشف عضو مجلس إدارة مقاطعة زاباروجيا رئيس حركة "نحن مع روسيا"، فلاديمير روغوف، آخر تطورات الحرب الروسية الأوكرانية.







وقال روغوف: إن الجيش الروسي شنّ هجوماً على تجمع كبير للقوات الأوكرانية في أوريخوف، وفق ما نقلت قناة (الميادين).



رام الله - دنيا الوطنوأضاف: "في وقت متأخر من مساء يوم الاثنين، شنّ الجنود الروس هجوماً مكثفاً ببطاريتي صاروخ ومدفعية على حشد كبير لمقاتلي القوات الأوكرانية في الجزء الخلفي القريب من العدو غرب أوريخوف".يُشار إلى أن مقاطعة زاباروجيا أنضمت مؤخراً إلى تشكيل روسيا الاتحادية، وذلك بعد الاستفتاء الذي جرى في أيلول/سبتمبر 2022، والذي لم تعترف كييف بنتيجته.ومطلع هذا العام، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنّ "روسيا يجب أن تفعل كل شيء من أجل حماية الحقوق الدستورية لسكان أقاليم روسيا الجديدة والحفاظ على أمنهم".وبحسب الوضع القائم اليوم، تسيطر روسيا على أكثر من 70% من مقاطعة زاباروجيا، ولكن لا يزال مركز المقاطعة السابق، مدينة زاباروجيا، تحت سيطرة القوات الأوكرانية. ومنذ آذار/مارس 2023، أصبحت مدينة ميليتوبول هي المركز الإداري للمقاطعة.