عاجل

  • قوة خاصة إسرائيلية تقتحم منزلاً قرب مخيم جنين وصفارات الإنذار تدوي بالمخيم

  • اكتشاف قوة خاصة تابعة للاحتلال في مخيم جنين واندلاع مواجهات

دولي

أزمة في إسرائيل بسبب قانون صندوق الأرنونا

أزمة في إسرائيل بسبب قانون صندوق الأرنونا
وزير المالية الإسرائيلي سموتريتش
رام الله - دنيا الوطن
يعكف وزير المالية الإسرائيلي، بيتسالئيل سموتريتش، على إصدار أوامر مؤقتة تحظر الإضراب في السلطات المحلية المحتجة على قانون صندوق "الأرنونا".

وينص القانون على تحويل جزء من أموال ضريبة "الأرنونا" عن المصالح التجارية والصناعية في مناطق نفوذ السلطات المحلية القوية اقتصادياً وتحويل هذه المبالغ المقتطعة لتقوية السلطات المحلية الضعيفة اقتصاديا.

وتدرس الجهات المعنية السبل المتاحة للجوء إلى محكمة العمل اللوائية للتصدي لمثل هذا الحظر، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).

هذا واحتدم النقاش الذي شارك به العشرات من رؤساء السلطات المحلية المعارضة للخطوة أمس، في لجنة المالية البرلمانية التي تناقش مشروع القانون المذكور.

وأعلنت السلطات المحلية أمس الاثنين، الإضراب عن العمل ووقف تقديم الخدمات لمواطنيها.

وأعلنت اللجنة القُطرية للسلطات المحلية العربية انضمامها إلى الاحتجاج، مشيرة إلى أن مشروع القانون لا يحمل البشرى للمواطنين العرب، وما من عدل توزيع أموال مثل هذا الصندوق.

وقال رئيس لجنة رؤساء السلطات المحلية العربية، مضر يونس، إن اشتراط تلقي المساعدات المالية بإصدار تصاريح بناء يسيء للسلطات المحلية العربية.

أخبار ذات صلة

مقتل 10 أشخاص في حريق ضخم بنيوزيلندا

مقتل 10 أشخاص في حريق ضخم بنيوزيلندا

الجيش الروسي يشنّ هجوماً على تجمع كبير للقوات الأوكرانية في أوريخوف

الجيش الروسي يشنّ هجوماً على تجمع كبير للقوات الأوكرانية في أوريخوف

أزمة في إسرائيل بسبب قانون صندوق الأرنونا

أزمة في إسرائيل بسبب قانون صندوق الأرنونا

أول تعليق من أردوغان بعد انتهاء الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية

أول تعليق من أردوغان بعد انتهاء الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية

إصابة شخصين بجروح خطيرة في حادث تحطم طائرة إسرائيلية خفيفة

إصابة شخصين بجروح خطيرة في حادث تحطم طائرة إسرائيلية خفيفة

تركيا تقرر إجراء جولة انتخابات رئاسية ثانية في 28 أيار الجاري

تركيا تقرر إجراء جولة انتخابات رئاسية ثانية في 28 أيار الجاري

الوزير الإسرائيلي السابق جلعاد إردان يبدأ الإدلاء بشهادته في &quot;ملف 4000&quot;

الوزير الإسرائيلي السابق جلعاد إردان يبدأ الإدلاء بشهادته في "ملف 4000"

وزير الخارجية الإيراني يتحدث عن &quot;علاقات نشطة&quot; مع القاهرة

وزير الخارجية الإيراني يتحدث عن "علاقات نشطة" مع القاهرة

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة في الضفة والقدس

الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة في الضفة والقدس

شريم يطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه الشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية

شريم يطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه الشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية

طالع أسعار الخضروات والدواجن واللحوم في أسواق غزة

طالع أسعار الخضروات والدواجن واللحوم في أسواق غزة

جامعة النجاح تنهي استعداداتها لانتخابات مجلس اتحاد الطلبة التي تجرى اليوم

جامعة النجاح تنهي استعداداتها لانتخابات مجلس اتحاد الطلبة التي تجرى اليوم

كيف يبدو طقس فلسطين حتى نهاية الأسبوع؟

كيف يبدو طقس فلسطين حتى نهاية الأسبوع؟

الشرطة تضبط معملاً للمواد المخدرة بنابلس

الشرطة تضبط معملاً للمواد المخدرة بنابلس

الاحتلال يأخذ قياسات منزل الأسير خالد خروشة في نابلس تمهيدًا لهدمه

الاحتلال يأخذ قياسات منزل الأسير خالد خروشة في نابلس تمهيدًا لهدمه

التعاون الإسلامي في ذكرى النكبة: علامة قاتمة في الضمير الإنساني وانتكاسة لقيم الحرية

التعاون الإسلامي في ذكرى النكبة: علامة قاتمة في الضمير الإنساني وانتكاسة لقيم الحرية

منوعات

أشرف زكي يكشف حالة عادل إمام الصحية

أشرف زكي يكشف حالة عادل إمام الصحية

ظهور مثير للجدل لسمية الخشاب عبر(الانستغرام)

ظهور مثير للجدل لسمية الخشاب عبر(الانستغرام)

بالفيديو.. تامر حسني يبكي ويتأثر بعد غناء &quot;ارجعلي&quot;

بالفيديو.. تامر حسني يبكي ويتأثر بعد غناء "ارجعلي"

بعد طرحه بأيام.. &quot;جروب الماميز&quot; يتصدر الأعلى مشاهدة عبر شاهد

بعد طرحه بأيام.. "جروب الماميز" يتصدر الأعلى مشاهدة عبر شاهد

غادة عبد الرازق تخطف الأنظار مع ابنتها في فرنسا

غادة عبد الرازق تخطف الأنظار مع ابنتها في فرنسا

بكلمات مؤثرة.. أصالة نصري تحتفل بعيد ميلادها مع زوجها

بكلمات مؤثرة.. أصالة نصري تحتفل بعيد ميلادها مع زوجها

بالفيديو.. رقصة جريئة لشيرين عبد الوهاب وزوجها تشعل (الانستغرام)

بالفيديو.. رقصة جريئة لشيرين عبد الوهاب وزوجها تشعل (الانستغرام)

شاهد.. أسماء أبو اليزيد تحتفل بخطوبتها

شاهد.. أسماء أبو اليزيد تحتفل بخطوبتها

بالصور.. منة عرفة تُواصل احتفالها بعيد ميلادها

بالصور.. منة عرفة تُواصل احتفالها بعيد ميلادها

سهر الصايغ تُعلق بعد حصولها على جائزة أفضل ممثلة

سهر الصايغ تُعلق بعد حصولها على جائزة أفضل ممثلة

عربي

ليبيا وأمريكا تجريان مباحثات لدعم إجراء الانتخابات

ليبيا وأمريكا تجريان مباحثات لدعم إجراء الانتخابات

تونس: الحكم بالسجن وغرامة مالية بحق الغنوشي

تونس: الحكم بالسجن وغرامة مالية بحق الغنوشي

السودان: حميدتي ينفي &quot;شائعات&quot; مقتله

السودان: حميدتي ينفي "شائعات" مقتله