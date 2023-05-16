أزمة في إسرائيل بسبب قانون صندوق الأرنونا

رام الله - دنيا الوطنيعكف وزير المالية الإسرائيلي، بيتسالئيل سموتريتش، على إصدار أوامر مؤقتة تحظر الإضراب في السلطات المحلية المحتجة على قانون صندوق "الأرنونا".وينص القانون على تحويل جزء من أموال ضريبة "الأرنونا" عن المصالح التجارية والصناعية في مناطق نفوذ السلطات المحلية القوية اقتصادياً وتحويل هذه المبالغ المقتطعة لتقوية السلطات المحلية الضعيفة اقتصاديا.وتدرس الجهات المعنية السبل المتاحة للجوء إلى محكمة العمل اللوائية للتصدي لمثل هذا الحظر، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).هذا واحتدم النقاش الذي شارك به العشرات من رؤساء السلطات المحلية المعارضة للخطوة أمس، في لجنة المالية البرلمانية التي تناقش مشروع القانون المذكور.وأعلنت السلطات المحلية أمس الاثنين، الإضراب عن العمل ووقف تقديم الخدمات لمواطنيها.وأعلنت اللجنة القُطرية للسلطات المحلية العربية انضمامها إلى الاحتجاج، مشيرة إلى أن مشروع القانون لا يحمل البشرى للمواطنين العرب، وما من عدل توزيع أموال مثل هذا الصندوق.وقال رئيس لجنة رؤساء السلطات المحلية العربية، مضر يونس، إن اشتراط تلقي المساعدات المالية بإصدار تصاريح بناء يسيء للسلطات المحلية العربية.