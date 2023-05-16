أول تعليق من أردوغان بعد انتهاء الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية

رام الله - دنيا الوطنأعرب الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، عن أمله بتحقيق نجاح تاريخي في الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية أواخر شهر آيار/مايو الجاري.وأعرب في منشور على حسابه الرسمي في (فيسبوك)،عن تفاؤله بالفوز في الجولة الثانية، وقال: "سنخرج منتصرين من الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية التي ستجرى يوم 28 آيار/مايو الجاري بزيادة نسبة الأصوات التي حصلنا عليها في 14 آيار/مايو، ونأمل أن نحقق نجاحا تاريخيا".وأشار الرئيس التركي، إلى أن حسم الانتخابات الرئاسية تأجل إلى الجولة الثانية بفارق أقل من نصف في المئة، وفق ما نقل موقع (سكاي نيوز) عربية.وتقدم أردوغان في الانتخابات الرئاسية بعد حصوله على 49.5% من الأصوات وهو أقل من مستوى 50% اللازم للفوز من الجولة الأولى، بينما حصل منافسه الرئيسي كمال كيليجدار أوغلو على 45%.وقد تتوقف فرص كيليجدار أوغلو في الفوز بالانتخابات على تأييد سنان أوغان، المرشح القومي الذي حل في المركز الثالث بعد حصوله على 5.2% من الأصوات.لكن أوغان قال إنه لن يدعم كيليجدار أوغلو في جولة الإعادة إلا إذا وافق على عدم تقديم تنازلات لحزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد الذي أيد أوغلو رغم أنه ليس جزءا من تحالف المعارضة.