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ليبيا وأمريكا تجريان مباحثات لدعم إجراء الانتخابات

ليبيا وأمريكا تجريان مباحثات لدعم إجراء الانتخابات
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
تباحث رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، مع المبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند، سبل دعم إجراء الانتخابات "في أقرب وقت".

واجتمع بين الدبيبة ونورلاند، مساء الإثنين، عبر تقنية الاتصال المرئي، بحضور القائم بالأعمال الأمريكي في ليبيا، ليزلي أوردمان، بحسب بيان لمنصة "حكوماتنا" (التابعة للحكومة).

وناقش الاجتماع "سبل دعم العملية الانتخابية، وضرورة وجود أساس دستوري وقانوني عادل لإجراء الانتخابات في أقرب وقت"، وفق البيان.

وترعى الأمم المتحدة حوارا بين الليبيين بهدف الوصول إلى انتخابات في 2023 تنهي أزمة سياسية تتمثل في صراع بين حكومة فتحي باشاغا التي كلفها مجلس النواب (شرق) مطلع العام الماضي الدبيبة الذي يرفض تسليم السلطة إلا لحكومة تكلف من قبل برلمان جديد منتخب، وفق وكالة (الأناضول).

وتجري لجنة تسمى "6+6" مشكلة من "6" أعضاء من مجلس النواب الليبي ومثلهم من المجلس الأعلى للدولة (نيابي استشاري) نص على تشكيلها التعديل الـ13 للإعلان الدستوري (دستور مؤقت وضع بعد الإطاحة بنظام معمر القذافي عام 2011) مباحثات لإصدار قوانين انتخابية "توافقية".

وفي سياق آخر، أوضح البيان أن "الاجتماع تناول الأوضاع السياسية والاقتصادية في المنطقة، وخصوصا الملف السوداني"، حيث أكد الجانبان على "دور ليبيا الإيجابي في دعم الجهود الدولية للتهدئة بين أطراف النزاع".

وفي 15 أبريل/ نيسان الماضي، بدأت الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات "الدعم السريع"، طالت العاصمة الخرطوم وعدة مدن شمالي وغربي البلاد.

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