عربي

تونس: الحكم بالسجن وغرامة مالية بحق الغنوشي

تونس: الحكم بالسجن وغرامة مالية بحق الغنوشي
راشد الغنوشي
رام الله - دنيا الوطن
حكمت محكمة تونسية، يوم الإثنين، بالسجن مدة عام واحد إضافة إلى دفع غرامة مالية، بحق رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي.

جاء ذلك وفق تصريح المحامي والقيادي في حركة النهضة، وعضو هيئة الدفاع عن الغنوشي، سمير ديلو لوكالة (الأناضول) التركية.

وقال ديلو، إن "الدائرة الجناحية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس العاصمة، أصدرت حكما ابتدائيًا بالسجن لسنة واحدة مع خطية (غرامة) مالية بألف دينار (نحو 300 دولار) في القضية التي رفعها نقابي أمني ضد رئيس حركة النهضة".

وذكر أن "القضية جاءت على خلفية شكوى تقدم بها الكاتب العام السابق للأمانة العامة لنقابة الأمن الوطني ضد الغنوشي، بعد كلمة له في تأبين عضو حركة النهضة بمحافظة تطاوين (جنوب) فرحات الغبار في فبراير/شباط 2022، اعتبر أنها تحمل تحريضًا ضد الأمنيين".

وفي 29 ديسمبر/ كانون الأول 2022، تم تأجيل الاستماع إلى الغنوشي في هذه القضية، ثم الابقاء عليه بحالة سراح في 21 فبراير/شباط 2023 الماضي، واعتبرت "النهضة" حينها أن "الاستماع إلى الغنوشي يأتي على خلفية اتهامه زورًا وبهتانًا بنعت الأمنيين بالطاغوت".

أخبار ذات صلة

السودان: الجيش يتهم الدعم السريع باقتحام مقرات سفارات دول عربية

السودان: الجيش يتهم الدعم السريع باقتحام مقرات سفارات دول عربية

ليبيا وأمريكا تجريان مباحثات لدعم إجراء الانتخابات

ليبيا وأمريكا تجريان مباحثات لدعم إجراء الانتخابات

تونس: الحكم بالسجن وغرامة مالية بحق الغنوشي

تونس: الحكم بالسجن وغرامة مالية بحق الغنوشي

تونس: نؤكد موقفنا الثابت والمبدئي الداعم للقضّية الفلسطينية

تونس: نؤكد موقفنا الثابت والمبدئي الداعم للقضّية الفلسطينية

السودان: حميدتي ينفي &quot;شائعات&quot; مقتله

السودان: حميدتي ينفي "شائعات" مقتله

رئيس البرلمان العربي يثمن جهود مصر في وقف إطلاق النار في القطاع

رئيس البرلمان العربي يثمن جهود مصر في وقف إطلاق النار في القطاع

السودان: البرهان يعفي محافظ البنك المركزي من منصبه

السودان: البرهان يعفي محافظ البنك المركزي من منصبه

تونس: الإعلان عن تشكيل 6 كتل برلمانية

تونس: الإعلان عن تشكيل 6 كتل برلمانية

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة في الضفة والقدس

الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة في الضفة والقدس

شريم يطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه الشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية

شريم يطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه الشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية

طالع أسعار الخضروات والدواجن واللحوم في أسواق غزة

طالع أسعار الخضروات والدواجن واللحوم في أسواق غزة

جامعة النجاح تنهي استعداداتها لانتخابات مجلس اتحاد الطلبة التي تجرى اليوم

جامعة النجاح تنهي استعداداتها لانتخابات مجلس اتحاد الطلبة التي تجرى اليوم

كيف يبدو طقس فلسطين حتى نهاية الأسبوع؟

كيف يبدو طقس فلسطين حتى نهاية الأسبوع؟

الشرطة تضبط معملاً للمواد المخدرة بنابلس

الشرطة تضبط معملاً للمواد المخدرة بنابلس

الاحتلال يأخذ قياسات منزل الأسير خالد خروشة في نابلس تمهيدًا لهدمه

الاحتلال يأخذ قياسات منزل الأسير خالد خروشة في نابلس تمهيدًا لهدمه

التعاون الإسلامي في ذكرى النكبة: علامة قاتمة في الضمير الإنساني وانتكاسة لقيم الحرية

التعاون الإسلامي في ذكرى النكبة: علامة قاتمة في الضمير الإنساني وانتكاسة لقيم الحرية

منوعات

أشرف زكي يكشف حالة عادل إمام الصحية

أشرف زكي يكشف حالة عادل إمام الصحية

ظهور مثير للجدل لسمية الخشاب عبر(الانستغرام)

ظهور مثير للجدل لسمية الخشاب عبر(الانستغرام)

بالفيديو.. تامر حسني يبكي ويتأثر بعد غناء &quot;ارجعلي&quot;

بالفيديو.. تامر حسني يبكي ويتأثر بعد غناء "ارجعلي"

بعد طرحه بأيام.. &quot;جروب الماميز&quot; يتصدر الأعلى مشاهدة عبر شاهد

بعد طرحه بأيام.. "جروب الماميز" يتصدر الأعلى مشاهدة عبر شاهد

غادة عبد الرازق تخطف الأنظار مع ابنتها في فرنسا

غادة عبد الرازق تخطف الأنظار مع ابنتها في فرنسا

بكلمات مؤثرة.. أصالة نصري تحتفل بعيد ميلادها مع زوجها

بكلمات مؤثرة.. أصالة نصري تحتفل بعيد ميلادها مع زوجها

بالفيديو.. رقصة جريئة لشيرين عبد الوهاب وزوجها تشعل (الانستغرام)

بالفيديو.. رقصة جريئة لشيرين عبد الوهاب وزوجها تشعل (الانستغرام)

شاهد.. أسماء أبو اليزيد تحتفل بخطوبتها

شاهد.. أسماء أبو اليزيد تحتفل بخطوبتها

بالصور.. منة عرفة تُواصل احتفالها بعيد ميلادها

بالصور.. منة عرفة تُواصل احتفالها بعيد ميلادها

سهر الصايغ تُعلق بعد حصولها على جائزة أفضل ممثلة

سهر الصايغ تُعلق بعد حصولها على جائزة أفضل ممثلة

عربي

ليبيا وأمريكا تجريان مباحثات لدعم إجراء الانتخابات

ليبيا وأمريكا تجريان مباحثات لدعم إجراء الانتخابات

تونس: الحكم بالسجن وغرامة مالية بحق الغنوشي

تونس: الحكم بالسجن وغرامة مالية بحق الغنوشي

السودان: حميدتي ينفي &quot;شائعات&quot; مقتله

السودان: حميدتي ينفي "شائعات" مقتله