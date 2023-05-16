شؤون فلسطينية

رئيس شاباك سابق: علينا الاستعداد لجولة إطلاق صواريخ قادمة من غزة

رئيس شاباك سابق: علينا الاستعداد لجولة إطلاق صواريخ قادمة من غزة
إطلاق صواريخ من غزة
رام الله - دنيا الوطن
طالب رئيس شاباك السابق، يوفال ديسكين، بالاستعداد والتجهز لجولة جديدة من إطلاق الصواريخ من قطاع غزة.

وقال ديسكين: "أقترح علينا جميعاً أن نتجهز لموجة العمليات القادمة أو جولة إطلاق الصواريخ القادمة، لأنها ستأتي في مسيرة الأعلام القريبة".

وأضاف: إن لم تحدث، فبعد وقت قصير، وسيكون من الجيد أن تتذكروا، حينها، أنه لم يتغير شيء بفعل الاغتيالات، ومن الجيد أن نتجهز مرة أُخرى للجولة المقبلة بأسرع ما يمكن.

وكشفت صحيفة إسرائيلية، استعدادات وجهوزية شرطة الاحتلال لتأمين مسيرة الأعلام المقررة يوم الخميس المقبل.

ووفق صحيفة (يسرائيل هيوم)، فإن الشرطة سترفع درجة التأهب إلى أعلى مستوى يوم الخميس المقبل لتأمين مسيرة الأعلام، ومن المتوقع أن يشارك عشرات الآلاف في المسيرة في القدس.

وأضافت الصحيفة: كما من المتوقع أن يشارك في المسيرة هذا العام عدد من الوزراء من بينهم وزير الأمن القومي بن غفير ووزير المالية سموتريتش، وكذلك وزراء الإعلام وحماية البيئة والاستيعاب والتراث.

وزادت: تقدر الشرطة مشاركة وزراء آخرين من بينهم: أوريت ستروك وميري ريغيف ومئير بوروش ويتسحاق فاسرلاف.

وأكملت الصحيفة: تجري استعدادات لتأمين رقصات بالأعلام التي ستقام عند باب العمود بمشاركة عدد كبير.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم: "إن مسيرة الأعلام في القدس ستكون بترتيبها حسب مسارها المعتاد".

وأضاف نتنياهو، خلال مؤتمر صحفي: "حققنا الأهداف التي حددناها في بداية العملية العسكرية بغزة وكانت المبادرة والمفاجأة أهم عنصر فيها"، وفق قوله.

ويأتي ذلك في الوقت الذي أبلغت فيه فصائل المقاومة الفلسطينية، الوسيط المصري، بقدرتها على فتح معركة جديدة؛ لمنع تغيير الواقع في المسجد الأقصى وتقسيمه زمانياً ومكانياً. وفق صحيفة (الأخبار) اللبنانية.

وأوضحت مصادر في المقاومة أن "الفصائل لن تسمح لحكومة الاحتلال بالانقضاض على المكتسبات التي حقّقتها المقاومة خلال معركة سيف القدس في عام 2021 في ما يتعلّق بالمسجد الأقصى".

وقد بدأت جولة تصعيد إسرائيلية، في التاسع من أيار/مايو الجاري، عقب اغتيال ثلاثة من قادة سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، جهاد شاكر الغنام، أمين سر المجلس العسكري، وخليل صلاح البهتيني، قائد المنطقة الشمالية، وطارق محمد عز الدين، أحد قادة العمل العسكري في الضفة الغربية.

أخبار ذات صلة

حصيلة مصابي حوادث السير في غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية

حصيلة مصابي حوادث السير في غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية

رئيس شاباك سابق: علينا الاستعداد لجولة إطلاق صواريخ قادمة من غزة

رئيس شاباك سابق: علينا الاستعداد لجولة إطلاق صواريخ قادمة من غزة

نزال: إحياء ذكرى النكبة بالأمم المتحدة أُبهة سياسية وإعلامية كـ &quot;انتشال سفينة تايتانك وإصلاحها&quot;

نزال: إحياء ذكرى النكبة بالأمم المتحدة أُبهة سياسية وإعلامية كـ "انتشال سفينة تايتانك وإصلاحها"

عياش لـ &quot;دنيا الوطن&quot;: وفاة صياد وإصابة شقيقه بعرض بحر غزة

عياش لـ "دنيا الوطن": وفاة صياد وإصابة شقيقه بعرض بحر غزة

الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة في الضفة والقدس

الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة في الضفة والقدس

شريم يطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه الشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية

شريم يطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه الشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية

طالع أسعار الخضروات والدواجن واللحوم في أسواق غزة

طالع أسعار الخضروات والدواجن واللحوم في أسواق غزة

جامعة النجاح تنهي استعداداتها لانتخابات مجلس اتحاد الطلبة التي تجرى اليوم

جامعة النجاح تنهي استعداداتها لانتخابات مجلس اتحاد الطلبة التي تجرى اليوم

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة في الضفة والقدس

الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة في الضفة والقدس

شريم يطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه الشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية

شريم يطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه الشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية

طالع أسعار الخضروات والدواجن واللحوم في أسواق غزة

طالع أسعار الخضروات والدواجن واللحوم في أسواق غزة

جامعة النجاح تنهي استعداداتها لانتخابات مجلس اتحاد الطلبة التي تجرى اليوم

جامعة النجاح تنهي استعداداتها لانتخابات مجلس اتحاد الطلبة التي تجرى اليوم

الشرطة تضبط معملاً للمواد المخدرة بنابلس

الشرطة تضبط معملاً للمواد المخدرة بنابلس

الاحتلال يأخذ قياسات منزل الأسير خالد خروشة في نابلس تمهيدًا لهدمه

الاحتلال يأخذ قياسات منزل الأسير خالد خروشة في نابلس تمهيدًا لهدمه

التعاون الإسلامي في ذكرى النكبة: علامة قاتمة في الضمير الإنساني وانتكاسة لقيم الحرية

التعاون الإسلامي في ذكرى النكبة: علامة قاتمة في الضمير الإنساني وانتكاسة لقيم الحرية

المبادرة الوطنية: شعبنا صاحب الحق التاريخي في فلسطين

المبادرة الوطنية: شعبنا صاحب الحق التاريخي في فلسطين

منوعات

أشرف زكي يكشف حالة عادل إمام الصحية

أشرف زكي يكشف حالة عادل إمام الصحية

ظهور مثير للجدل لسمية الخشاب عبر(الانستغرام)

ظهور مثير للجدل لسمية الخشاب عبر(الانستغرام)

بالفيديو.. تامر حسني يبكي ويتأثر بعد غناء &quot;ارجعلي&quot;

بالفيديو.. تامر حسني يبكي ويتأثر بعد غناء "ارجعلي"

بعد طرحه بأيام.. &quot;جروب الماميز&quot; يتصدر الأعلى مشاهدة عبر شاهد

بعد طرحه بأيام.. "جروب الماميز" يتصدر الأعلى مشاهدة عبر شاهد

غادة عبد الرازق تخطف الأنظار مع ابنتها في فرنسا

غادة عبد الرازق تخطف الأنظار مع ابنتها في فرنسا

بكلمات مؤثرة.. أصالة نصري تحتفل بعيد ميلادها مع زوجها

بكلمات مؤثرة.. أصالة نصري تحتفل بعيد ميلادها مع زوجها

بالفيديو.. رقصة جريئة لشيرين عبد الوهاب وزوجها تشعل (الانستغرام)

بالفيديو.. رقصة جريئة لشيرين عبد الوهاب وزوجها تشعل (الانستغرام)

شاهد.. أسماء أبو اليزيد تحتفل بخطوبتها

شاهد.. أسماء أبو اليزيد تحتفل بخطوبتها

بالصور.. منة عرفة تُواصل احتفالها بعيد ميلادها

بالصور.. منة عرفة تُواصل احتفالها بعيد ميلادها

سهر الصايغ تُعلق بعد حصولها على جائزة أفضل ممثلة

سهر الصايغ تُعلق بعد حصولها على جائزة أفضل ممثلة

عربي

ليبيا وأمريكا تجريان مباحثات لدعم إجراء الانتخابات

ليبيا وأمريكا تجريان مباحثات لدعم إجراء الانتخابات

تونس: الحكم بالسجن وغرامة مالية بحق الغنوشي

تونس: الحكم بالسجن وغرامة مالية بحق الغنوشي

السودان: حميدتي ينفي &quot;شائعات&quot; مقتله

السودان: حميدتي ينفي "شائعات" مقتله