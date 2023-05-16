نزال: إحياء ذكرى النكبة بالأمم المتحدة أُبهة سياسية وإعلامية كـ "انتشال سفينة تايتانك وإصلاحها"





وقال د. جمال نزال، ‏عضو المجلس الثوري، المتحدث باسم حركة فتح: إن "حدثاً بهذه النوعية وهذا الشكل وهذا المستوى علامة فارقة على صعيد كونه دفعة عملاقة ضد النسيان والدثر والتهميش الذي اختارته إسرائيل والمتواطئين معها لقضيتنا ليأتي رئيس فلسطيني بعد (75 عاماً) على وقوع النكبة ويتزعم محفلا عالمياً يعيد للذاكرة وأجندة العمل العالمي قضيتنا كحق ورواية ومطلب ومظلمة لا تحتمل الانتظار".



وأضاف نزال: "من الناحية الإعلامية كذلك خطابات الرئيس أبو مازن في الأمم المتحدة تتابع من جمهور عالمي ومحلي أكثر من خطابات جمال عبد الناصر والجمهور الذي يتجمع في نيويورك وفلسطين لإسنادها اكثر مما حلم به عدوه نتنياهو في حملاته الانتخابية العشر".



وأضاف نزال: أن "إحياء الذكرى بخطاب من مثل خطاب الرئيس عباس من على هذه المنصة بمثابة انتشال سفينة (تايتانك) وإبحارها من جديد".





وختم بالقول: في الوقت الذي يعتقد فيه البعض بأننا قد تراجعنا أو ضعفنا يأتي حدث من هذا الطراز يستولي على الاهتمام العالمي والإعلامي والنفسي المحلي بطريقة تغير الوعي الفلسطيني باتجاه التحفيز والتوثب وحشد طاقة.

خاص دنيا الوطنعبرت حركة فتح عن اعتزازها بنجاح دولة فلسطين بقيادة الرئيس محمود عباس، بالمشاركة بتحويل إحياء ذكرى النكبة إلى "حدث عالمي فارق لم يسبق له مثيل".