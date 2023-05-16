شؤون فلسطينية

الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة في الضفة والقدس

الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة في الضفة والقدس
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر وصباح اليوم الثلاثاء، حملة اعتقالات واسعة طالت 20 مواطناً فلسطينياً في مناطق متفرقة من الضفة الغربية والقدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن محمد كميل من بلدة قباطية جنوب جنين.

وأضافت أن قوات الاحتلال اعتقلت الشبان محمد وليد أبو عواد من بلدة ترمسعيا شمال رام الله ونور العزة وعبد أحمد من مخيم قدورة برام الله.

كما واعتقلت قوات الاحتلال الشبان فادي الهريمي من بيت لحم، وآدم أبو لبن ورمزي أبو الرز من مخيم الدهيشة جنوباً وأحمد أسعد من بلدة أرطاس جنوباً.

وفي القدس المحتلة، اعتقلت قوات الاحتلال عدداً من الشبان، عرف منهم عبد أبو صايمة وبيسان عبيد ومجد عبد درويش ومحمد مصطفى وكمال مصطفى من بلدة العيسوية وإسلام سرور من جبل المكبر.

وفي أريحا، اعتقلت قوات الاحتلال ستة شبان من مخيم عقبة جبر بعد محاصرتهم داخل أحد المنازل عرف منهم إبراهيم العالم وشادي وياسر ويامن كمال ومحمد بسام حميدات.

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