شريم يطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه الشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية









رام الله - دنيا الوطنشارك التجمع الفلسطيني للوطن والشتات و فصائل العمل الوطني والإسلامي تشارك في المؤتمر الصحفي بمناسبة ذكرى النكبة الفلسطينية الـ 75 وذلك أمام مبنى الأمم المتحدة (يونسكو) بمدينة غزة.وأكد محمد شريم الأمين العام للتجمع الفلسطيني للوطن و الشتات إن ذكرى النكبة تحمل رسائل للمجتمع الدولي إن النضال الوطني سيتواصل من أجل انتزاع حق العودة وتقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف وإن الشعب الفلسطيني موحد ومتمسك بحقوقه المشروعة غير قابلة للتصرف وعلى رأسها حق العودة للاجئين الفلسطينيين ونرفض مخططات التوطين وشطب حق العودة وأن ذكرى النكبة من المناسبات والوقائع التي لا يمكن أن تمحى من الذاكرة الجمعية للأمم لأنها شهدت أحداثا أشد ايلاما في تاريخ وجدان الشعب الفلسطيني نظرا لتوابعها البغيضة التي مازالت ماثلة بقوة كمشاهد الأجداد والآباء الذي مزق مجتمعهم وفرق وإسرائيل تمارس حالة النكران وعدم الاعتراف بالنكبة للتملص من مسؤولياتها واستحقاقاتها السياسية والأخلاقية وإن هذه المناسبة الوطنية يجب أن نستغلها ونتوحد وتطبيق المصالحة الوطنية لأن مثل هذه المناسبات تجمعنا ولا تفرقنا.وطالب شريم المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه الشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية، والمأساة التي لحقت به، وتوفير حماية دولية للشعب الفلسطيني، وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية التي تعطي الشعب الفلسطيني حقه في العودة وإقامة دولته المستقلة كاملة السيادة على حدود الرابع من حزيران 67 وعاصمتها القدس، أصبح ضرورة ملحة أكثر من أي وقت مضى للحيلولة دون ارتكاب المزيد من الجرائم والمجازر، والحيلولة دون إضافة فصل جديد إلى فصول النكبة و أننا شعبنا ماض فينضاله ولن يرضخ للاحتلال وسياساته القمعية ونكباته المتواصلة والمتصاعدة بحقه.