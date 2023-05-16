جامعة النجاح تنهي استعداداتها لانتخابات مجلس اتحاد الطلبة التي تجرى اليوم





وأكد أن إدارة الجامعة تقف إلى جانب حقوق الطلبة على الدوام، وأضاف أن الجامعة بكافة طواقمها تشهد أعمالاً وتحضيرات كبيرة من أجل الخروج بعملية انتخابية ناجحة تعزز مبدأ الشراكة والديمقراطية والمواطنة في المجتمع الفلسطيني.



ودعا جميع الطلبة إلى المشاركة في اليوم الانتخابي. وتمنى من الكتلة الفائزة تعزيز العمل الموجه لخدمة الطلبة وتحفيزهم على المشاركة في الحياة الجامعية.



وبدوره أكد أ. محمد الدقة، مقرر لجنة الانتخابات، أن لجنة الإشراف على انتخابات المجلس أنهت الإجراءات والتحضيرات اللازمة لسير انتخابات لهذا العام بكل شفافية ونزاهة لتعزيز السلوك الديمقراطي لدى الطلبة، ولفت إلى أهمية تحقيق الأهداف والغايات المرجوة من وجود مجلس اتحاد الطلبة يرتكز على المشاركة في بناء الشخصية الطلابية الواعية في شتى المجالات العلمية والدينية والوطنية، وتعزيز الانتماء للجامعة والوطن والأمة وتمثيل الجسم الطلابي وتبني قضاياه وتطلعاته.



من جهته أكد المتحدث الرسمي باسم لجنة الإشراف على انتخابات مجلس اتحاد الطلبة 2023 السيد خالد مفلح أنَّ الجامعة تحرص على توفير الضمانات كافة لإجراء انتخابات نزيهة وشفافة، وأنها تعامل جميع أبنائها الطلبة بمساواة وعدالة.



وأشار إلى أن الاقتراع يتاح لطلبة جامعة النجاح الوطنية المسجلين للفصل الدراسي الثاني للعام الأكاديمي 2022/2023 (باستثناء طلبة الدراسات العليا)، علماً أن صناديق الاقتراع ستفتح الساعة الثامنة والنصف من صباح يوم الثلاثاء الموافق 16/5/2023 وستغلق عند الساعة الثالثة والنصف من عصر نفس اليوم.



وأكد مفلح أن عملية فرز الأصوات وإعلان النتائج ستجرى بنفس اليوم، حيث تتنافس أربع قوائم انتخابية على مقاعد مجلس اتحاد الطلبة لعام 2023، وهي: كتلة جبهة العمل الطلابي، وحركة الشبيبة الطلابية، والكتلة الإسلامية، وتحالف القطب الطلابي الديمقراطي والذي يضم كلاً من كتلة اتحاد الطلبة التقدمية وكتلة القطب الطلابي الديمقراطي وكتلة نضال الطلبة.



هذا وكان أمس الإثنين المهرجان الانتخابي الذي أقيم في مسرح المرحوم حكمت المصري في الحرم الجامعي الجديد، حيث أتيح المجال لكل كتلة مرَشحة نصف ساعة عرضت خلالها برنامجها الانتخابي ورؤيتها ورسالتها والأهداف التي تصبو إلى تحقيقها في سبيل خدمة الطلبة، كما وجرى إنهاء أشكال الدعاية كافة مساء اليوم الإثنين الموافق 15/5/2023.



بدورها طالبت لجنة الانتخابات الطلبة كافة الالتزام التام بما يصدر عنها من تعليمات وإرشادات كما أهابت بالطلبة ممارسة حقهم الانتخابي في اليوم المذكور، وأكدت أن نجاح العملية الانتخابية هو وسام فخر لكل أسرة الجامعة، وصورة حضارية تتسم بها جامعة النجاح الوطنية.



يذكر أن لجنة الانتخابات في الجامعة تصدر بين الحين والآخر تعليمات خاصة للطلبة تدعوهم فيها إلى الارتقاء بمستوى الدعاية الانتخابية المسؤولة وعدم المس أو التشهير بالأفراد والمؤسسات الوطنية والاتجاهات والأطر بما يتناسب وأخلاقيات الشعب الفلسطيني.



رام الله - دنيا الوطنأنهت جامعة النجاح الوطنية استعداداتها لانتخابات مجلس اتحاد طلبتها للعام 2023 والتي ستجري اليوم الثلاثاء.وأشار أ.د. عبد الناصر زيد، رئيس الجامعة، أن جامعة النجاح الوطنية ستشهد اليوم عرساً ديمقراطياً تتنافس فيه أربع كتل طلابية.