شاهد: الاحتلال يصيب شابًا ويعتقل خمسة آخرين خلال اقتحام مخيم عقبة جبر









ودعت مساجد المخيم، للتصدي لقوات الاحتلال التي اقتحمت المخيم، وحاصرت أحد المنازل، واعتقلت 5 مواطنين، بينهم ثلاثة أشقاء من عائلة اللدعة.

رام الله - دنيا الوطنأصيب شاب واعتقل 5 آخرين، فجر اليوم الثلاثاء، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي التي اقتحمت مخيم عقبة جبر في أريحا.وأفادت مصادر محلية بأن شابًا أصيب بالرصاص الحي في الفخذ ونقل إلى المستشفى لتلقي العلاج، والعشرات أصيبوا بالاختناق بالغاز وعولجو ميدانيا، وذلك خلال التصدي لقوات الاحتلال الإسرائيلي، التي منعت طواقم الإسعاف من الوصول إلى الإصابات.