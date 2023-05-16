شؤون فلسطينية

كيف يبدو طقس فلسطين حتى نهاية الأسبوع؟

كيف يبدو طقس فلسطين حتى نهاية الأسبوع؟
طقس فلسطين- ميناء غزة
رام الله - دنيا الوطن
توقعت دائرة الأرصاد الجوية، أن يكون طقس فلسطين، اليوم الثلاثاء، صافيا بوجه عام حارا وجافا، حيث يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 7 درجات مئوية، والرياح جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

غدا الأربعاء، يكون طقس فلسطين غائماً جزئياً إلى صاف وحارا نسبيا إلى حار وجافا حيث يطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

فيما يكون طقس فلسطين، يوم الخميس المقبل، غائما جزئيا ربيعيا لطيفا ومعتدلا خاصة فوق المناطق الجبلية حيث يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

والجمعة المقبل، يكون طقس فلسطين غائماً جزئياً ربيعيا لطيفا ومعتدلا نهارا باردا نسبيا خلال ساعات الليل، حيث يطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية المواطنين من التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصة أثناء ساعات الذروة ما بين الساعة الحادية عشرة والساعة الرابعة عصرا، ومن خطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة.

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