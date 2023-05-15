حماس تُعقب على خطاب الرئيس عباس خلال إحياء ذكرى النكبة بالأمم المتحدة

وطالب الرئيس عباس خلال خطابه، الأمم المتحدة بإلزام إسرائيل لتطبيق قراراتها أو تعليق عضويتها الأممية.







رام الله - دنيا الوطنعقبت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، مساء يوم الإثنين، على خطاب الرئيس محمود عباس خلال فعالية إحياء ذكرى النكبة التي تقيمها الأمم المتحدة.وقالت الحركة على لسان ناطقها، حازم قاسم: إن خطاب الرئيس محمود عباس "الضعيف المُستجدي"، هو خطاب مؤسف ولا يليق بشعب مقاوم ومقاتل في سبيل حريته، ومستعد لتقديم التضحيات في سبيل كرامته، حسبما قال.وانطلقت مساء الإثنين، في الأمم المتحدة، فعالية إحياء ذكرى النكبة بمشاركة عدد من الدول وحضور الرئيس محمود عباس.