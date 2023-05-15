الشرطة تضبط معملاً للمواد المخدرة بنابلس

ضبطت شرطة مكافحة المخدرات بشرطة نابلس وبالتعاون مع شرطة مكافحة المخدرات بشرطة جنين معملا يشتبه بتصنيعه مواد مخدرة بنابلس.





وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، أنه وبناء على تعاون مشترك بين فرعي مكافحة المخدرات في شرطة نابلس وشرطة جنين، واستكمالا لقضيه ضبط مواد التصنيع المخدرة الجي جي صباح اليوم الإثنين في شرطة جنين، قامت الشرطة باستصدار أمر تفتيش لمنزل احد الاشخاص الموقوفين على القضية لدى شرطة جنين وهو من سكان غرب نابلس.





وتابعت: وبتفتيش منزله أصولا ضبطت الشرطة مادة يشتبه أنها مادة الجي جي المخدرة، وكمية كبيرة من مواد كيماوية سائلة ومسحوقا خمري اللون يشتبه باستخدام هذه المواد في تصنيع مادة الجي جي المخدرة، إضافة إلى ضبط مواد وادوات يشتبه فيها في تصنيع مادة الجي جي المخدرة.





وأكدت الشرطة، التحفظ على المواد المضبوطة لحين إحالتها لجهات الاختصاص حسب الأصول.







رام الله - دنيا الوطن