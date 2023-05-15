الاحتلال يأخذ قياسات منزل الأسير خالد خروشة في نابلس تمهيدًا لهدمه

رام الله - دنيا الوطنأقدم جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، على أخد قياسات منزل الأسير خالد عبد الفتاح خروشة في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية.واقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال منزل خالد خروشة الواقع بين مخيم عسكر وحي المساكن شرقي مدينة نابلس، وأخذت قياسات المنزل.واندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال في المنطقة، أطلق خلالها الاحتلال الرصاص على الشبان، ما أدى لإصابة شاب بعدة رصاصات منها رصاصتان في صدره، وجرى نقله إلى مستشفى رفيديا الحكومي في المدينة.والأسير خالد خروشة نجل الشهيد عبد الفتاح خروشة (49 عامًا)، ويتهمه الاحتلال بمساعدة والده في تنفيذ عملية في حوارة في 26 فبراير/ شباط المنصرم، وأسفرت عن مقتل مستوطنين اثنين، قبل أن ينسحب من مكان العملية بسلام، وتبدأ رحلة مطاردته من قبل الاحتلال.وطاردت قوات الاحتلال القسامي خروشة بعد تنفيذه عملية إطلاق نار في حوارة، وشارك في عملية البحث كل من أجهزة الاحتلال والعملاء، ونجح أبو خالد في التخفي لأيام، لينتهي به المطاف بمعركة مباشرة خاضها حتى نفاد ذخيرته وارتقى شهيداً.واقتحمت قوات عسكرية كبيرة قدرت بنحو 40 آلية عسكرية مدعومة بمروحيات وطائرات مسيرة، وبقوات خاصة تسلل جنودها إلى مخيم جنين بزي مدني، وحاصروا منازل في شارع ميهوب شرق المخيم، وقصفوا أحد المنازل بالصواريخ ليرتقي القسامي عبد الفتاح خروشة شهيداً.