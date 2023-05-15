المبادرة الوطنية: شعبنا صاحب الحق التاريخي في فلسطين

وطالبت بالإسراع في استعادة الوحدة الوطنية من خلال بناء القيادة الوطنية الموحدة ببرنامجها الموحد والمقاوم واستراتيجيتها الكفاحية الموحدة والالتزام بتنفيذ القرارات الوطنية التي تحدد طبيعة العلاقة مع الاحتلال والتحلل من الاتفاقات التي استغلها لتنفيذ مخططاته الخبيثة وإلغاء التنسيق الأمني إلغاء نهائيا.

رام الله - دنيا الوطنأصدرت حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، اليوم الإثنين، بيانا صحفيا في ذكرى يوم النكبة الخامسة والسبعين.وقالت الحركة: إنه "على المجتمع الدولي أن يعي مجددا أن الشعب الفلسطيني صاحب الحق التاريخي في فلسطين لم ولن يقبل باستمرار الظلم التاريخي وأنه مطالب باحترام وتنفيذ قراراته التي أقرها بهذا الشأن والتخلي عن ازدواجية المعايير والكيل بمكيالين بالتعامل مع القضية الفلسطينية العادلة".ودعت الحركة إلى توسيع شمولية المقاطعة والعزل للاحتلال العنصري معاقبة له على جرائمه ولصده كي لا يقترف المزيد منها.كما طالبت بمواجهة الإدعاءات والأكاذيب والرواية الزائفة عبر تعميم ونشر الرواية الفلسطينية بحقائقها الواضحة على أوسع نطاق خاصة في المحافل الإعلامية العالمية بالطرق والوسائل التي يفهمها العالم.ودعت الحركة أيضًا لإعادة الاعتبار للتضامن الدولي من خلال حشد المناصرين والمؤيدين للنضال الفلسطيني وتوطيد العلاقات معهم و مع أحزابهم الصديقة والاستفادة من مكانتها الهامة لتنفيذ سياسية داعمة لقضيتنا العادلة ومؤثرة في بلادها لفرض المقاطعة والعقوبات على الاحتلال على جميع الأصعدة.وقالت: علينا ترسيخ مفاهيم التمسك بحق العودة لدى الأجيال الفلسطينية المتعاقبة والتركيز عليها في المناهج التعليمية في المدارس والجامعات لضمان مواجهة ودحض محاولات " كي الوعي" ولتعزيز الرواية الفلسطينية.وختمت الحركة بالدعوة لمجابهة التطبيع والاستمرار بالجهود المخلصة لإلغائه وبما يكفل إعادة إحياء القضية الفلسطينية في المحيط العربي وإعادة تفعيل التأييد الشعبي لها من خلال تعزيز العلاقات مع الأحزاب الوطنية والقومية العربية.