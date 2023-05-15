شؤون فلسطينية

المبادرة الوطنية: شعبنا صاحب الحق التاريخي في فلسطين

المبادرة الوطنية: شعبنا صاحب الحق التاريخي في فلسطين
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، اليوم الإثنين، بيانا صحفيا في ذكرى يوم النكبة الخامسة والسبعين.

وقالت الحركة: إنه "على المجتمع الدولي أن يعي مجددا أن الشعب الفلسطيني صاحب الحق التاريخي في فلسطين لم ولن يقبل باستمرار الظلم التاريخي وأنه مطالب باحترام وتنفيذ قراراته التي أقرها بهذا الشأن والتخلي عن ازدواجية المعايير والكيل بمكيالين بالتعامل مع القضية الفلسطينية العادلة".

وطالبت بالإسراع في استعادة الوحدة الوطنية من خلال بناء القيادة الوطنية الموحدة ببرنامجها الموحد والمقاوم واستراتيجيتها الكفاحية الموحدة والالتزام بتنفيذ القرارات الوطنية التي تحدد طبيعة العلاقة مع الاحتلال والتحلل من الاتفاقات التي استغلها لتنفيذ مخططاته الخبيثة وإلغاء التنسيق الأمني إلغاء نهائيا.

ودعت الحركة إلى توسيع شمولية المقاطعة والعزل للاحتلال العنصري معاقبة له على جرائمه ولصده كي لا يقترف المزيد منها.

كما طالبت بمواجهة الإدعاءات والأكاذيب والرواية الزائفة عبر تعميم ونشر الرواية الفلسطينية بحقائقها الواضحة على أوسع نطاق خاصة في المحافل الإعلامية العالمية بالطرق والوسائل التي يفهمها العالم.

ودعت الحركة أيضًا لإعادة الاعتبار للتضامن الدولي من خلال حشد المناصرين والمؤيدين للنضال الفلسطيني وتوطيد العلاقات معهم و مع أحزابهم الصديقة والاستفادة من مكانتها الهامة لتنفيذ سياسية داعمة لقضيتنا العادلة ومؤثرة في بلادها لفرض المقاطعة والعقوبات على  الاحتلال على جميع الأصعدة.

وقالت: علينا ترسيخ مفاهيم التمسك بحق العودة لدى الأجيال الفلسطينية المتعاقبة والتركيز عليها في المناهج التعليمية في المدارس والجامعات لضمان مواجهة ودحض محاولات " كي الوعي" ولتعزيز الرواية الفلسطينية.

وختمت الحركة بالدعوة لمجابهة التطبيع والاستمرار بالجهود المخلصة لإلغائه وبما يكفل إعادة إحياء القضية الفلسطينية في المحيط العربي وإعادة تفعيل التأييد الشعبي لها من خلال تعزيز العلاقات مع الأحزاب الوطنية والقومية العربية.

أخبار ذات صلة

الشرطة تضبط معملاً للمواد المخدرة بنابلس

الشرطة تضبط معملاً للمواد المخدرة بنابلس

الاحتلال يأخذ قياسات منزل الأسير خالد خروشة في نابلس تمهيدًا لهدمه

الاحتلال يأخذ قياسات منزل الأسير خالد خروشة في نابلس تمهيدًا لهدمه

التعاون الإسلامي في ذكرى النكبة: علامة قاتمة في الضمير الإنساني وانتكاسة لقيم الحرية

التعاون الإسلامي في ذكرى النكبة: علامة قاتمة في الضمير الإنساني وانتكاسة لقيم الحرية

شاهد: الرئيس عباس يستقبل الفنان محمد رمضان في مقر إقامته بنيويرك

شاهد: الرئيس عباس يستقبل الفنان محمد رمضان في مقر إقامته بنيويرك

المبادرة الوطنية: شعبنا صاحب الحق التاريخي في فلسطين

المبادرة الوطنية: شعبنا صاحب الحق التاريخي في فلسطين

زعارير يدعو لحماية الأقصى والتصدي لعدوان الاحتلال والمستوطنين

زعارير يدعو لحماية الأقصى والتصدي لعدوان الاحتلال والمستوطنين

سلطات الاحتلال تفرج عن طالب من جامعة بيرزيت

سلطات الاحتلال تفرج عن طالب من جامعة بيرزيت

الاحتلال يجبر مقدسيًا على هدم غرفة سكنية ويعتدي على الشبان والطلبة بنابلس ورام الله

الاحتلال يجبر مقدسيًا على هدم غرفة سكنية ويعتدي على الشبان والطلبة بنابلس ورام الله

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الاحتلال يأخذ قياسات منزل الأسير خالد خروشة في نابلس تمهيدًا لهدمه

الاحتلال يأخذ قياسات منزل الأسير خالد خروشة في نابلس تمهيدًا لهدمه

التعاون الإسلامي في ذكرى النكبة: علامة قاتمة في الضمير الإنساني وانتكاسة لقيم الحرية

التعاون الإسلامي في ذكرى النكبة: علامة قاتمة في الضمير الإنساني وانتكاسة لقيم الحرية

المبادرة الوطنية: شعبنا صاحب الحق التاريخي في فلسطين

المبادرة الوطنية: شعبنا صاحب الحق التاريخي في فلسطين

زعارير يدعو لحماية الأقصى والتصدي لعدوان الاحتلال والمستوطنين

زعارير يدعو لحماية الأقصى والتصدي لعدوان الاحتلال والمستوطنين

سلطات الاحتلال تفرج عن طالب من جامعة بيرزيت

سلطات الاحتلال تفرج عن طالب من جامعة بيرزيت

الاحتلال يجبر مقدسيًا على هدم غرفة سكنية ويعتدي على الشبان والطلبة بنابلس ورام الله

الاحتلال يجبر مقدسيًا على هدم غرفة سكنية ويعتدي على الشبان والطلبة بنابلس ورام الله

طلال ناجي: شعبنا في كل أماكن تواجده متمسكٌ بفلسطين ويسطر أروع ملاحم العز

طلال ناجي: شعبنا في كل أماكن تواجده متمسكٌ بفلسطين ويسطر أروع ملاحم العز

قيادي بحماس: المقاومة هي الخيار الوحيد للتحرير وإعادة الحقوق المسلوبة

قيادي بحماس: المقاومة هي الخيار الوحيد للتحرير وإعادة الحقوق المسلوبة

منوعات

بالفيديو.. تامر حسني يبكي ويتأثر بعد غناء &quot;ارجعلي&quot;

بالفيديو.. تامر حسني يبكي ويتأثر بعد غناء "ارجعلي"

بعد طرحه بأيام.. &quot;جروب الماميز&quot; يتصدر الأعلى مشاهدة عبر شاهد

بعد طرحه بأيام.. "جروب الماميز" يتصدر الأعلى مشاهدة عبر شاهد

غادة عبد الرازق تخطف الأنظار مع ابنتها في فرنسا

غادة عبد الرازق تخطف الأنظار مع ابنتها في فرنسا

بكلمات مؤثرة.. أصالة نصري تحتفل بعيد ميلادها مع زوجها

بكلمات مؤثرة.. أصالة نصري تحتفل بعيد ميلادها مع زوجها

بالفيديو.. رقصة جريئة لشيرين عبد الوهاب وزوجها تشعل (الانستغرام)

بالفيديو.. رقصة جريئة لشيرين عبد الوهاب وزوجها تشعل (الانستغرام)

شاهد.. أسماء أبو اليزيد تحتفل بخطوبتها

شاهد.. أسماء أبو اليزيد تحتفل بخطوبتها

بالصور.. منة عرفة تُواصل احتفالها بعيد ميلادها

بالصور.. منة عرفة تُواصل احتفالها بعيد ميلادها

سهر الصايغ تُعلق بعد حصولها على جائزة أفضل ممثلة

سهر الصايغ تُعلق بعد حصولها على جائزة أفضل ممثلة

مصطفى خاطر يوضح سبب توقف عروض مسرح مصر

مصطفى خاطر يوضح سبب توقف عروض مسرح مصر

بالصور.. إليسا تخطف الأنظار بإطلالة كلاسيكية

بالصور.. إليسا تخطف الأنظار بإطلالة كلاسيكية

عربي

رئيس البرلمان العربي يثمن جهود مصر في وقف إطلاق النار في القطاع

رئيس البرلمان العربي يثمن جهود مصر في وقف إطلاق النار في القطاع

السودان: البرهان يعفي محافظ البنك المركزي من منصبه

السودان: البرهان يعفي محافظ البنك المركزي من منصبه

تونس: الإعلان عن تشكيل 6 كتل برلمانية

تونس: الإعلان عن تشكيل 6 كتل برلمانية

بعد غياب 12 عاماً.. سوريا تشارك بالاجتماعات التحضيرية للقمة العربية في جدة

بعد غياب 12 عاماً.. سوريا تشارك بالاجتماعات التحضيرية للقمة العربية في جدة