زعارير يدعو لحماية الأقصى والتصدي لعدوان الاحتلال والمستوطنين

رام الله - دنيا الوطندعا النائب باسم زعارير شعبنا الفلسطيني في القدس وأراضي 48، ومن يستطيع الوصول إلى المسجد الأقصى من أهالي الضفة الغربية، للتوجه إلى المسجد المبارك والرباط فيه، والتصدي لاقتحامات المستوطنين المرتقبة.وقال زعارير إنّ "عدوان الاحتلال ومستوطنيه على المسجد الأقصى المبارك ومدينة القدس متواصل، ويتصاعد مع ذكرى نكبة فلسطين"، مؤكداً أن شعبنا لا يتخلى عن مقدساته، وسوف يقف بالمرصاد لهؤلاء الغزاة، ولن يسمح لهم بدخول باحات الأقصى.وذكر أنّ ردة الفعل الفلسطينية ستكون قوية على مستوى القدس والضفة والداخل المحتل، لمواجهة ما تسمى "مسيرة الأعلام"، لأنها مساس بدرة تاج فلسطين وأولى القبلتين، ومساس بمشاعر كل المسلمين.وشدد على أن المسجد الأقصى إسلامي خالص بكل مساحته البالغة 144 دونما، ولا حق لغير المسلمين فيه أو في تدنيسه.وتابع: "لا يزال المتطرفون اليهود يوظفون الفكر الديني والعقائدي في حربهم ضد شعبنا وتطلعاتهم للاستيلاء على مقدساتنا، علمًا أن كل هذه الأفكار باطلة ومحرفة ولا تمت لأصل الديانة اليهودية بصلة".وأوضح زعارير أن جماعات الهيكل والمتطرفون اليهود يستغلون تعاون الكيان بجميع مؤسساته مع هذه التوجهات الباطلة، حيث قويت شوكة المتطرفين في الحكومة والكنيست، ويسخرونها في خدمة أفكارهم التلمودية الباطلة، ويستقوون بالجيش على شعبنا ومقدساتنا، حيث ترافقهم وحدات من قوات الاحتلال للحماية.وأفاد بأن حكومة الاحتلال لديها بعض المحاذير التي تدفعها باتجاه تعطيل مسيرة الأعلام، خوفًا من انفجار الوضع الأمني وخلط الأوراق على حكومة نتنياهو الضعيفة أصلًا، والتي تواجه اضطرابات داخلية وتهديدات من المقاومة الفلسطينية في الضفة وغزة، حيث تريد ضبط الأمور بحيث لا تفضي إلى مواجهة.وبيّن زعارير أن جماعات الهيكل يقدمون طلبات رسمية للحصول على إذن قضائي وتصريح من الشرطة، والذي يستوجب مسؤولية حماية المسيرة من قبل الشرطة، كما تعتزم استغلال الاذن القضائي والشرطي لشرعنة عدوانهم على المسجد الأقصى، وتدعيم مسيرتهم رسميًا لكسب الصفة الشرعية لهذه المسيرة العدوانية.وتحاول الجماعات الاستيطانية حشد 7500 مستوطن في المسيرة، علما أن أعلى رقم سبق لهم تحقيقه لم يتعدَّ 2200 مقتحم.