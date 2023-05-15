سلطات الاحتلال تفرج عن طالب من جامعة بيرزيت

رام الله - دنيا الوطنأفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأحد، عن الطالب بجامعة بيرزيت الأسير عبد الرحمن علوي، بعد اعتقالٍ دام 13 شهراً.واعتقلت قوات الاحتلال الطالب علوي بتاريخ 21 نيسان/ أبريل 2020، بعد مداهمة منزل عائلته، ضمن حملة اعتقالات طالت العديد من نشطاء الكتلة الإسلامية بجامعة بيرزيت.وجرى نقله إلى التحقيق في مركز المسكوبية، والذي استمر معه لثلاثة أسابيع، قبل نقله إلى سجن عوفر، فيما وجهت له مخابرات الاحتلال تهمة الإخلال بالأمن العام وتشكيل خطر.وأصدرت محكمة الاحتلال حكما بالسجن لمدة 14 شهراً، وذلك بعد تأجيل محاكمته 11 مرة، إلى جانب فرض غرامة عليه بقيمة 6 آلاف شيكل.