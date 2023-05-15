شؤون فلسطينية

الخليل: الاحتلال يقتلع ويحطم أشجار زيتون ويهدم وحدة صحية وبئر مياه

الخليل: الاحتلال يقتلع ويحطم أشجار زيتون ويهدم وحدة صحية وبئر مياه
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
اقتلعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، أشجار زيتون وهدمت وحدة صحية وبئر مياه، جنوب الخليل.

وأفاد الناشط ضد الاستيطان أسامة مخامرة، بأن قوات الاحتلال اقتلعت 50 شجرة زيتون في وادي الجوايا قرب قرية التوانة شرق يطا جنوب الخليل، تعود للمواطن غسان أبو طبيخ، كما هدمت وحدة صحية واستولت على أنابيب مياه للمواطن ذاته، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وفي خلة الضبع ببلدة يطا، حطمت قوات الاحتلال 60 شجرة زيتون وحرجية تعود للمواطنين عبد الله دبابسة وخليل جابر الدبابسة، كما هدمت بئر مياه، وحطمت ما يقارب 90 شجرة زيتون قرب قرية المفقرة جنوب الخليل، تعود للمواطن أحمد محمد الحمامدة.

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