عربي

تونس: نؤكد موقفنا الثابت والمبدئي الداعم للقضّية الفلسطينية

تونس: نؤكد موقفنا الثابت والمبدئي الداعم للقضّية الفلسطينية
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أكدت تونس موقفها الثابت والمبدئي الداعم للقضّية الفلسطينية العادلة ولحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرّف والتجزئة، ولاسيّما حقّه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود 1967 وعاصمتها القدس.

وجددت وزارة الخارجية التونسية، في بيان لها، اليوم الإثنين، لمناسبة الذكرى الـ75 للنكبة، ضرورة أن تبقى القضية الفلسطينيّة في صدارة اهتمامات المجموعة الدوليّة، إلى حين الاستجابة للمطالب المشروعة للشعب الفلسطيني.

وأدانت الاستهداف الممنهج للمدنيين الفلسطينيين وللممارسات العدوانية لقوات الاحتلال والمستوطنين في الأراضي الفلسطينية المحتّلة، واستنكارها الشديد للانتهاكات الإسرائيلية المتكرّرة لحرمة المسجد الأقصى، مشددة على ضرورة الوقف الفوري للعدوان، وتوفير الحماية الدوليّة للشعب الفلسطيني ومساءلة سلطات الاحتلال عن جرائمها، وحملها على وقف أنشطتها وخططها الاستيطانيّة، واحترام القانون الدولي الإنساني، وإنهاء احتلالها للأراضي العربيّة، وفقا لقرارات الشرعيّة الدوليّة.

وأكدت مسؤولية المجموعة الدوليّة عن حمل القوّة القائمة بالاحتلال على احترام قرارات مجلس الأمن، وآخرها القرار 2334 (2016)، ووضع حدّ لاستهتارها بالقانون الدولي، وانتهاكاتها الجسيمة بحقّ الشعب الفلسطيني الصامد.

وأهابت بالمجموعة الدوليّة، وفي مقدّمتها مجلس الأمن للأمم المتحدة والرباعية الدولية للشرق الأوسط، تسريع الجهود من أجل تهيئة الظروف الكفيلة بتيسير إطلاق مفاوضات جادّة لتحقيق السلام العادل والشامل والدائم، وفق جدول زمني محدّد، بما من شأنه خلق أفق للسلام في الشرق الأوسط، على أساس قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.

وأكدت اقتناعها أنّ السلام العادل لن يتحقق في المنطقة إلاّ باستعادة الحق الفلسطيني الذي لا يمكن أن يسقط بالتقادم أبدا.

وشكرت تونس الجهات المانحة على دعمها المتواصل للسلطة الوطنية الفلسطينية وللاقتصاد الفلسطيني ولوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، مؤكدة أهميّة تقديم مزيد من الدعم، بما يتماشى مع الاحتياجات المتزايدة في الأراضي المحتلّة، لا سيّما في ظل استمرار سلطات الاحتلال بإجراءاتها العقابية واعتداءاتها وتضييقاتها على الاقتصاد الفلسطيني، ومواصلة حصارها الجائر على قطاع غزّة، إضافة إلى تداعيات الأزمات الدوليّة الراهنة.

وجددت تونس تضامنها المطلق، قيادة وشعبا، مع الشعب الفلسطيني في نضاله ضدّ الاحتلال، واستعدادها لمواصلة تقديم كافة أشكال الدعم للتخفيف من وطأة المعاناة التي يعيشها، إلى حين استرداده لجميع حقوقه المسلوبة، بما في ذلك الحق في الاستقلال وفي السيادة الوطنيّة، والحقّ في العودة.

أخبار ذات صلة

تونس: نؤكد موقفنا الثابت والمبدئي الداعم للقضّية الفلسطينية

تونس: نؤكد موقفنا الثابت والمبدئي الداعم للقضّية الفلسطينية

السودان: حميدتي ينفي &quot;شائعات&quot; مقتله

السودان: حميدتي ينفي "شائعات" مقتله

رئيس البرلمان العربي يثمن جهود مصر في وقف إطلاق النار في القطاع

رئيس البرلمان العربي يثمن جهود مصر في وقف إطلاق النار في القطاع

السودان: البرهان يعفي محافظ البنك المركزي من منصبه

السودان: البرهان يعفي محافظ البنك المركزي من منصبه

تونس: الإعلان عن تشكيل 6 كتل برلمانية

تونس: الإعلان عن تشكيل 6 كتل برلمانية

بعد غياب 12 عاماً.. سوريا تشارك بالاجتماعات التحضيرية للقمة العربية في جدة

بعد غياب 12 عاماً.. سوريا تشارك بالاجتماعات التحضيرية للقمة العربية في جدة

تونس تحبط أربع عمليات هجرة وتنقذ 107 مهاجرين

تونس تحبط أربع عمليات هجرة وتنقذ 107 مهاجرين

الجيش السوداني والدعم السريع يستأنفان المحادثات في جدة اليوم

الجيش السوداني والدعم السريع يستأنفان المحادثات في جدة اليوم

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الخليل: الاحتلال يقتلع ويحطم أشجار زيتون ويهدم وحدة صحية وبئر مياه

الخليل: الاحتلال يقتلع ويحطم أشجار زيتون ويهدم وحدة صحية وبئر مياه

فتوح: الرئيس عباس لخّص المظلمة التاريخية لشعبنا

فتوح: الرئيس عباس لخّص المظلمة التاريخية لشعبنا

فتح: خطاب الرئيس عباس تعبير تاريخيّ عن الرواية الفلسطينيّة وخارطة طريق لمستقبل شعبنا

فتح: خطاب الرئيس عباس تعبير تاريخيّ عن الرواية الفلسطينيّة وخارطة طريق لمستقبل شعبنا

الشباب الفلسطيني اللاجئ يُحيي الذكرى 75 للنكبة الفلسطينية بالتضامن مع سكان مسافر يطا

الشباب الفلسطيني اللاجئ يُحيي الذكرى 75 للنكبة الفلسطينية بالتضامن مع سكان مسافر يطا

الشعبية &quot;القيادة العامة&quot; تصدر بيانًا في ذكرى النكبة الفلسطينية الـ 75

الشعبية "القيادة العامة" تصدر بيانًا في ذكرى النكبة الفلسطينية الـ 75

قلقيلية: الاحتلال يستولي على 14 دونمًا

قلقيلية: الاحتلال يستولي على 14 دونمًا

وفاة طفل غرقًا داخل &quot;فيلا&quot; في أريحا

وفاة طفل غرقًا داخل "فيلا" في أريحا

صور: الشرطة تقبض على أربعة من تجار المخدرات في الخليل

صور: الشرطة تقبض على أربعة من تجار المخدرات في الخليل

منوعات

بالفيديو.. تامر حسني يبكي ويتأثر بعد غناء &quot;ارجعلي&quot;

بالفيديو.. تامر حسني يبكي ويتأثر بعد غناء "ارجعلي"

بعد طرحه بأيام.. &quot;جروب الماميز&quot; يتصدر الأعلى مشاهدة عبر شاهد

بعد طرحه بأيام.. "جروب الماميز" يتصدر الأعلى مشاهدة عبر شاهد

غادة عبد الرازق تخطف الأنظار مع ابنتها في فرنسا

غادة عبد الرازق تخطف الأنظار مع ابنتها في فرنسا

بكلمات مؤثرة.. أصالة نصري تحتفل بعيد ميلادها مع زوجها

بكلمات مؤثرة.. أصالة نصري تحتفل بعيد ميلادها مع زوجها

بالفيديو.. رقصة جريئة لشيرين عبد الوهاب وزوجها تشعل (الانستغرام)

بالفيديو.. رقصة جريئة لشيرين عبد الوهاب وزوجها تشعل (الانستغرام)

شاهد.. أسماء أبو اليزيد تحتفل بخطوبتها

شاهد.. أسماء أبو اليزيد تحتفل بخطوبتها

بالصور.. منة عرفة تُواصل احتفالها بعيد ميلادها

بالصور.. منة عرفة تُواصل احتفالها بعيد ميلادها

سهر الصايغ تُعلق بعد حصولها على جائزة أفضل ممثلة

سهر الصايغ تُعلق بعد حصولها على جائزة أفضل ممثلة

مصطفى خاطر يوضح سبب توقف عروض مسرح مصر

مصطفى خاطر يوضح سبب توقف عروض مسرح مصر

بالصور.. إليسا تخطف الأنظار بإطلالة كلاسيكية

بالصور.. إليسا تخطف الأنظار بإطلالة كلاسيكية

عربي

رئيس البرلمان العربي يثمن جهود مصر في وقف إطلاق النار في القطاع

رئيس البرلمان العربي يثمن جهود مصر في وقف إطلاق النار في القطاع

السودان: البرهان يعفي محافظ البنك المركزي من منصبه

السودان: البرهان يعفي محافظ البنك المركزي من منصبه

تونس: الإعلان عن تشكيل 6 كتل برلمانية

تونس: الإعلان عن تشكيل 6 كتل برلمانية

بعد غياب 12 عاماً.. سوريا تشارك بالاجتماعات التحضيرية للقمة العربية في جدة

بعد غياب 12 عاماً.. سوريا تشارك بالاجتماعات التحضيرية للقمة العربية في جدة