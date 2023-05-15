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السودان: حميدتي ينفي "شائعات" مقتله

السودان: حميدتي ينفي "شائعات" مقتله
محمد دقلو
رام الله - دنيا الوطن
نفى قائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو "حميدتي"، اليوم الاثنين، ما وصفه بالشائعات التي تحدثت عن مقتله.

وقال حميدتي في فيديو على حسابه الرسمي في "تويتر": "يعمل الانقلابيون على أسلوب نشر الشائعات الهدّامة التي تهدف لتدمير السودان.، يروّجون لمقتلي وكل ذلك كذب، ويظهر أنهم يعانون من الخسائر التي تلحق بهم"، وفق وصفه.

وأكد قائد قوات الدعم السريع أنه بصحة جيدة، مشدداً على "نجاح المخططات العسكرية" الخاصة بقواته، التي تخوض اشتباكات مع قوات الجيش السوداني.

وندد دقلو بـ"تدمير الجيش للمواقع الحيوية والبنية التحتية والمصانع"، داعياً السودانيين إلى "عدم الإصغاء للشائعات".

وعلى صعيد الأزمة السودانية، اتخذ رئيس الجيش السوداني، الفريق أول ركن، عبد الفتاح البرهان، اليوم، قراراً بإعفاء المدير العام للشرطة، الفريق أول شرطة حقوقي عنان عمر.

وكلّف عبد الفتاح البرهان الفريق شرطة حقوقي، خالد محيي الدين، بمهام مدير عام قوات الشرطة في السودان، وفق قناة (الميادين).

وجاء ذلك بعد يوم من قرار البرهان إعفاء حسين جنقول، من منصبه كمحافظ لبنك السودان المركزي، وتعيين برعي أحمد بدلاً عنه.

كما قام البرهان بتجميد حسابات قوات الدعم السريع وشركاتها في جميع البنوك بالسودان وفروعها في الخارج. ونصّ القرار على منع صرف أي استحقاقات أو ميزانيات مرصودة للدعم السريع.

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